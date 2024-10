Was diesen Koffer so speziell macht: Samsonite jetzt mit 48% Prime-Day-Rabatt sichern

Der Top-Seller unter den Samsonite-Koffern ist nämlich das Modell S’Cure Spinner. Verfügbar in den Größen und Namenszusätzen S, M, L und XL – je nach Größen-Bedarf. Der Samsonite-Koffer ist aktueller Bestseller in der Kategorie „Handgepäck“ unter allen Koffern, die bei Amazon angeboten werden. Und das, obwohl der Koffer anders ist, als die allermeisten seiner Konkurrenten und Alternativen.

Was dem Samsonite-Koffer fehlt – und warum das genial ist

Denn der S’Cure Spinner S/M/L/XL von Samsonite hat keinen Reißverschluss. Das ist die Pointe. Für einen Hartschalenkoffer dieses Anspruchs ist das schon fast exotisch. Stattdessen verfügt das in der EU produzierte Gepäckstück über drei mächtige Schnallen und lediglich eine rundumgehende Kunststofffalz.

Der Verzicht auf den Reißverschluss ist dabei so simpel wie genial. Samsonite nimmt dem sonst äußerst robusten Koffer eines der, wenn nicht das anfälligste Verschleißteil. Denn ist der Zipper mal kaputt, ist der Koffer quasi unbenutzbar. Wenn du nicht gerade einen absurd teuren Rimowa hast, nennt man das einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Samsonite macht’s also ohne den Reißverschluss und findet damit offenbar Anklang bei der Kundschaft. Dazu ist der Koffer immer wieder erfreulich günstig zu haben. So wie jetzt, wo du alle Größen – vom Handgepäck bis zur mehrwöchigen Fernreise – mit deutlich über 45 Prozent Rabatt bekommst.

Prime Deal Days: Amazon streicht die Preise zusammen

Das Top-Angebot für schlussendlich dann 120 Euro findet sich in schlichtem Dunkelblau wieder und gilt für die Größe M, die für für einen kurzen Urlaub absolut ausreichend ist. Hier gibt es demnach 48 Prozent Rabatt auf das Gepäckstück, was es zum echten Kracher macht. Leider nur für Prime-Kunden. Für 2 Euro mehr bekommst du ihn auch in Schwarz. Das ist erstaunlich, denn oftmals bekommst du solche Rabatte zu dem Trolley nämlich nur für gelbe oder andere schrille Modellversionen, die eben nicht jeder mag.

Auch die anderen Größen gibt’s gerade erfreulich günstig. Hier die Übersicht mit der jeweils günstigsten Farbvariante:

Prime-Angebot: Samsonite S’Cure Spinner M mit 48 Prozent Rabatt

Die S-Größe ist bei den meisten Airlines Handgepäck-geeignet und gerade sogar im beliebten Schwarz am günstigsten. Die M-Größe ist für die gewöhnlichsten Urlaube auch allemal ausreichend. Die XL-Version für Fernreisen ist am stärksten reduziert.