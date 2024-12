Preiskracher: Einsteiger-Handy bei Amazon jetzt günstig wie nie

Gerne kosten neue Smartphones aus der Oberklasse heutzutage 1.000 Euro und mehr. Es geht aber natürlich auch sehr viel preiswerter. Nicht nur für Aldi, sondern auch für Amazon stehen günstigere Handys ebenfalls im Fokus des Interesses. Denn echte Schnäppchen lassen sich im unteren Preissegment viel einfacher vermarkten als teure Luxus-Telefone. Da überrascht es wenig, dass jetzt bei Amazon ein richtig preiswertes Mobiltelefon aus dem Hause Realme verkauft wird – mit sattem Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Real wer? Dieser Hersteller steckt hinter dem neuen Handyschnäppchen

Realme? Muss man diesen Hersteller kennen? Zugegeben: Die Marke gehört in Deutschland nicht gerade zu den bekannten Spielern am Markt. In anderen Teilen der Welt ist Realme aber eine richtig große Nummer. In Indien, Pakistan, aber auch in Süd- und Osteuropa ist es der Schwestermarke von OnePlus, Vivo und Oppo bereits gelungen, sich ordentliche Marktanteile zu sichern. Und jetzt bietet man in Deutschland gemeinsam mit Amazon das auf Android 14 basierende Realme C61 als klassisches Discount-Smartphone an.

Allerdings hat „Discount“ in der Gegenwart eine etwas andere Bedeutung als noch vor einigen Jahren. Denn das Realme C61 ist kein Ramsch-Handy. Es bietet vielmehr eine grundsolide Ausstattung, die für die meisten Nutzer im Alltag vollkommen ausreicht. Dazu gehören ein 6,74 Zoll großes HD+-IPS-Display mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln, ein Achtkernprozessor (Unisoc T612) sowie 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicherplatz, der sich per microSD-Karte bei Bedarf erweitern lässt.

Auf der Rückseite steht eine 50-Megapixel-Kamera für Fotos bereit, vorn ist eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies und Videotelefonate verbaut. Weitere Extras des 188 Gramm leichten Einsteiger-Smartphones sind ein seitlicher Fingerabdrucksensor, integrierter GPS-Empfänger, Bluetooth 5.0 und NFC für mobiles Bezahlen. Die Kapazität des verbauten Akkus gibt der Hersteller mit 5.000 mAh an.

Realme C61

Was kostet das Realme C61?

All das würde normalerweise knapp 160 Euro kosten. Amazon zieht davon aber einen ordentlichen Batzen ab und bietet das Smartphone jetzt für nur knapp 110 Euro an – ganz ohne zusätzliche Versandkosten. Günstiger war das Handy in Deutschland bisher noch nie. In anderen namhaften Onlineshops werden für das Realme C61 derzeit abseits von Marktplätzen mit eher unbekannten Händlern mindestens rund 126 Euro fällig, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Wenn du also auf der Suche nach einem günstigen Smartphone bist, bietet sich jetzt bei Amazon die passende Gelegenheit. Bei der Farbe hast du übrigens die Wahl zwischen Grün-Schwarz und Gold. Bis zum 15. Januar 2025 kannst du das Smartphone bei Nichtgefallen zurückgeben. Ein kostenloser Produktsupport ist beim Kauf inklusive.

Jetzt weiterlesen Kampfansage: Amazon verkauft jetzt auch Autos