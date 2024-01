Preis für Google-Phone mit Vertrag überrascht: Darum lohnt sich dieses Pixel-Angebot

Das Angebot rund um das Google Pixel 7a haben wir in der MediaMarkt Tarifwelt gefunden. Der Elektronikhändler hat hier ein spannendes Paket samt O2 Basic 15 Tarif geschnürt. Dieser bietet dir nicht nur 10 GB Datenvolumen mit 50 MBit/s, sondern auch eine Allnet- und SMS-Flat. Und das Beste: Den Tarif bekommst du für weniger als 2 Euro pro Monat dazu – ein richtig starker Preis.

Pixel 7a: Darum ist das Google-Phone eine gute Wahl

Schauen wir zunächst, was dir das Pixel 7a so alles bietet. Wie bei allen Google-Phones, erlebst du hier reines Android zusammen mit exklusiven Pixel-Funktionen. Die Hardware und Software harmonieren perfekt miteinander und versprechen eine großartige Benutzererfahrung. Der verbaute Google Tensor G2 Prozessor mit 8 GB RAM – der übrigens auch im Pixel 7 Pro verbaut ist – trägt größtenteils dazu bei. Das Pixel 7a zählt darüber hinaus zu den eher kompakten Smartphones. So ist das OLED-Display in der Diagonale handliche 6,1 Zoll groß und lässt sich somit gut mit einer Hand bedienen. Die OLED-Technologie sorgt zudem für satte Farben und echte Schwarzwerte. Weiterhin ordentlich ist die Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz. Hierdurch sehen das Scrollen durch Social Media, Videos und sonstige Bewegungen schön smooth aus.

Ein weiteres Highlight des Pixel 7a ist definitiv der Akku. Mit einer Kapazität von 4.385 mAh verspricht er laut Google mehr als 24 Stunden Durchhaltevermögen und soll dich mühelos durch den Tag bringen. Der Extrem-Energiesparmodus kann die Nutzungszeit sogar auf bis zu drei Tage verlängern. Leider setzt Google beim Speicherplatz jedoch nur auf 128 GB. Ist dir das zu wenig, kannst du jedoch immer noch auf einen Cloud-Dienst ausweichen. Das Mittelklasse-Smartphone wird weiterhin durch eine 64-Megapixel-Hauptkamera abgerundet, die für erstklassige Fotos sorgt und es sogar mit Flaggschiff-Kameras aufnehmen kann. Im Test hat uns die Kamera – nicht nur in dieser Preisklasse – definitiv beeindruckt. Und nicht nur uns.

10 GB im O2-Netz: Das steckt im Tarif

Schauen wir uns noch kurz den Tarif und die Kosten genauer an. Im Bundle mit dem Pixel 7a von Google steckt der Tarif O2 Basic 15. Dieser hält dir ein Datenvolumen von 10 GB bereit, was absolut ausreicht, um unterwegs Musik zu hören, durch Instagram zu scrollen und hin und wieder ein Video oder eine Serie anzuschauen. Du surfst dabei mit 50 MBit/s und somit ruckelfrei und ohne große Ladezeiten. Eine Telefon- und SMS-Flat rundet das Gesamtpaket ab – und dank EU-Roaming nutzt du dieselben Features auch im EU-Ausland.

Doch was kostet dich das Angebots-Bundle nun? Im Monat zahlst du 14,99 Euro über mindestens 24 Monate Laufzeit. Dazu kommen einmalige Gerätekosten in Höhe von 55 Euro sowie ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und 4,95 Euro Versandkosten. Rechnet man alle Kosten, die über die Mindestlaufzeit entstehen, zusammen, kommen am Ende knapp 460 Euro raus. Was erstmal nicht schlecht klingt, wird noch besser, wenn man sich die Kosten fürs Pixel 7a allein anschaut (Link zum Preisvergleich). Denn ohne Tarif müsstest du bereits mindestens 430 Euro für das Smartphone zahlen. Für rund 30 Euro Aufpreis bekommst du aber noch den 10-GB-Tarif für ganze 24 Monate dazu!