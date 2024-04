Google-Pixel-Hammer der Extraklasse: Darum ist dieser Tarif-Deal besonders

Ein Top-Tarif im 5G-Netz, zwei absolut geniale Geräte von Google und eine riesige Ersparnis: Dieses Tarif-Angebot kann sich wirklich sehen lassen! Für monatlich 39,99 Euro bekommst du hierbei nämlich satte 25 GB Datenvolumen im Bundle mit dem Pixel 8 Pro und der Pixel Watch 2 LTE. Wie genau du so über 740 Euro sparst, zeigen wir dir jetzt.

Das Tarif-Angebot zum Pixel 8 Pro im Überblick

Zum Pixel 8 Pro und der Google-Smartwatch liefert dir O2 mit dem Mobile M Vertrag ein starkes Tarifpaket. 25 GB monatliche mobile Daten mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s garantieren etwa ein großes Datenpaket mit einer flotten Geschwindigkeit. Dabei bist du außerdem im starken 5G-Netz des Betreibers unterwegs und bekommst dank des Grow-Vorteils jedes Jahr 5 GB Datenvolumen gratis on top. Hinzu kommt zudem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Preislich stehen für das Tarif-Bundle monatlich 39,99 Euro auf der Rechnung. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird hingegen komplett gestrichen, wodurch du nur noch einmalig 5,99 Euro für die beiden Google-Geräte und den Versand extra zahlen musst. Wie man dadurch auf eine Ersparnis von über 700 Euro kommen kann, rechnen wir jetzt vor.

Über 700 Euro billiger? So rechnet sich der Deal

Dazu schauen wir uns zunächst die Tarifkosten noch mal genauer an. Einzeln zahlst du für den O2 Mobile M Vertrag eigentlich nur 29,99 Euro pro Monat. Für das Pixel 8 Pro und die Smartwatch gibt’s also einen monatlichen Aufpreis von 10 Euro, was über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten insgesamt einem Aufpreis von 365,99 Euro (inklusive Versand und Gerätepreis) entspricht. Zum Vergleich: Bereits das Pixel 8 Pro kostet dich im Netz mindestens 776 Euro, während für die Pixel Watch 2 LTE weitere 336 Euro anfallen würden. Du sparst also mit Blick auf die Google-Geräte tatsächlich satte 746 Euro!

Ein weiterer guter Indikator für einen preiswerten Tarif-Deal ist der sogenannte Effektivpreis. Hierfür nehmen wir die Gesamtkosten des Pixel-Tarifs über die komplette Vertragslaufzeit (1.445 Euro) und ziehen davon die einzelnen Gerätekosten (1.112 Euro) ab. Das Ergebnis wird dann noch durch die Vertragslaufzeit von 36 Monaten geteilt, was in diesem Fall effektive Kosten von 9,27 Euro pro Monat ergibt. Ein toller Preis. Denn immerhin bekommst du hierfür monatlich 25 GB 5G-Datenvolumen und zwei absolute Top-Geräte von Google geboten.

Nur das Beste von Google: Das bieten dir Smartphone und Watch

Zu guter Letzt nehmen wir auch die beiden Google-Geräte noch kurz unter die Lupe. Dabei sticht vor allem das Pixel 8 Pro hervor – immerhin handelt es sich hier um das derzeit beste Pixel-Handy auf dem Markt. Vom schicken 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz, über das hochwertige Kamerasystem bis hin zu den speziellen KI-Funktionen – hier wird dir ein exzellentes Smartphone geboten. Insbesondere die Performance im Alltag kann sich nicht nur dank des leistungsstarken Google Tensor G3 Prozessors samt 12 GB RAM sehen lassen. Soft- und Hardware stammen nämlich jeweils von Google und sind daher wie gewohnt optimal aufeinander abgestimmt. Kein Wunder also, dass uns das Pixel 8 Pro in unserem Test ebenfalls absolut überzeugen konnte.

Google Pixel 8 Pro Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.050 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Schwarz, Blau, Weiß Einführungspreis Pixel 8 Pro (12/512 GB): 1299 €, Pixel 8 Pro (12/256 GB): 1159 €, Pixel 8 Pro (12/128 GB): 1099 € Marktstart Herbst 2023

Obendrein bekommst du mit der Pixel Watch 2 LTE auch noch eine schicke Smartwatch zum Tarif-Bundle dazu. Das Bluetooth– und WiFi-fähige Gadget ist die ideale Ergänzung zum Pixel 8 Pro und punktet dabei unter anderem mit GPS, einem hochwertigen AMOLED-Display sowie zahlreichen praktischen Funktionen – etwa für den Bereich Sport und Fitness.

