Insbesondere bei spezialisierten Händlern wie Cyberport, bei tink und auch bei Media Markt und Amazon sind die smarten und hochwertigen Leuchten häufig im Angebot. Das System ist grundsätzlich nicht billig, sodass für das erste Herantasten ein Starter-Paket im Angebot meist die erste Anschaffung ist, bevor dann die Entscheidung für weitere Lampen getroffen wird.

Lampen von Philips Hue lassen sich einfach in dein bestehendes Zuhause integrieren. Mit E27-Gewinde oder GU10-Anschluss passen die Leuchten in die gängigen Fassungen handelsüblicher Lampen. Starter-Kits bieten den Vorteil, dass ein paar Lampen, Schalter und vor allem die Philips Hue Bridge, also die zentrale Schalteinheit, direkt mit dabei sind. Außerdem sind die Hue-Lampen mittlerweile auch einzeln Bluetooth-fähig. Die Crux bei Starter-Kits: Es gibt schier unzählige Zusammenstellungen.

Basis ist oftmals ein Set mit drei Lampen des gängigen Typs E27 in der Ausführung „White & Color Ambiance Bluetooth“ plus Bridge (ohne Farbvielfalt auch als „White Ambiance“ und günstiger erhältlich). Allerdings lässt sich dieses Set unendlich erweitern. So gibt es Pakete mit 5 und mehr Lampen oder solche mit Dimmschaltern direkt im Lieferumfang. Die Philips Hue Bridge alleine – auch als Repeater für das Hue-Netz brauchbar – gibt es schon für unter 50 Euro.

Einzelleuchten E27, GU10 und E14 im Angebot

Wenn du nur einzelne Leuchten brauchst, um dein bestehendes System zu erweitern, kommst du hier derzeit am günstigsten weg:

Tipp: Im Doppelpack sind die Leuchten meist günstiger. Bei den folgenden Angebotsübersichten verschiedener Händler sind auch diese Kombis berücksichtigt.

Philips Hue: Diese Starter-Kits und Leucht-Kombis sind im Angebot

tink

Beim Smart-Home-Händler tink sind einige Pakete, Kombinationen und Einzelstücke aus dem Philips-Hue-Sortiment im Angebot. Vorteil hier: Bei tink fallen generell keine Versandkosten an, beziehungsweise sie sind in die Preise inkludiert. Einige Beispiele:

Amazon

Amazon hat insbesondere Mehrfach-Packungen von Einzelleuchten, aber auch Startersets im Angebot:

Weitere Angebote mit und von Pihilips Hue gibt es bei Amazon auf der eigens eingerichteten Hue-Shop-Seite.

Cyberport

Auch bei Cyberport sind viele Philips Hue Artikel im Angebot. Unter anderem mit diesen Deals:

Neben Paketen sind bei Cyberport insbesondere die Einzelleuchten günstiger. Auf der Sale-Seite von Cyberport kannst du außerdem weiter nach Schnäppchen aus der Hue-Welt stöbern.

Media Markt

Auch bei Media Markt sind hin und wieder Hue-Artikel im Angebot. Derzeit zum Beispiel folgende:

Philips Hue Play HDMI Sync-Box für 249,95 Euro

Philips Hue White und Color Ambiance E27 L 3. Generation Starter Kit mehrfarbig, warmweiß, kaltweiß für 140,99 Euro

Philips Hue White Amb. GU10 Doppelpack Bluetooth LED Lampen kaltweiß bis warmweiß für 39,99 Euro

Philips Hue White E14 Doppelpack Bluetooth LED Lampen Warmweiß für 25,99 Euro

Philips Hue White E27 Wireless Dimming Bluetooth Starter Kit Warmweiß für 21,99 Euro



Bei Media Markt kommen bei einigen Produkten Versandkosten hinzu, manche sind auch als „Versandkostenfrei“ deklariert. Mehr als 1,99 Euro musst du für die Lieferung aber nicht einkalkulieren.

Dank Bluetooth-Kompatibilität können die meisten Leuchten auch direkt angesteuert werden. Die Bridge ist für die Grundfunktion nicht mehr nötig, nur mit der Zentral-Einheit ist aber der volle Funktions- und Integrationsumfang möglich. Smart-Home-kompatibel sind Philips Hue Leuchten außerdem mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit.

Die noch relativ neue Hue Play HDMI Snyc-Box synchronisiert das bunte Licht im Wohnzimmer mit dem Geschehen auf dem Fernseher. Quasi die Weiterentwicklung des Philips-TV-Featuers „Ambilight“ für alle TV-Geräte und das ganze Wohnzimmer.

Das Gerät gibt es bei MediaMarkt und Saturn zum Preis von rund 250 Euro.

Jetzt weiterlesen Philips Hue Play: Neue HDMI Sync Box sorgt für Lichtspektakel

Leuchten für draußen

Auch im Außeneinsatz gibt es Philips Hue Pakete bei tink und Co. im Angebot:

Ohne Bridge gibt’s die Garten-Sockelleuchte Calla bei Cyberport auch schon für 118,90 Euro. Außerdem dort:

Philips Hue LED Gartenspot Lily 1er Basis-Set für 120,90 Euro



Versandkostenfrei nur bei einem Händler

Auch wenn Cyberport oftmals die leicht besseren Preise bietet, ist genaues Hinsehen und Vergleichen gefragt: Einerseits sind die Paket-Zusammenstellungen teilweise verschieden und decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Andererseits kommen bei Cyberport noch Versandkosten von knapp 5 Euro obendrauf, die bei tink nicht anfallen, bei MediaMarkt nur teilweise (ab 59 Euro) und sonst dann mit 1,99 Euro Pauschale. Das wiegt zum Beispiel den Preisunterschied bei Einzelleuchten oft wieder auf. Bei Cyberport lohnt sich Zuschlagen daher vor allem, wenn gleich mehrere Produkte in den Warenkorb wandern. Bei Amazon profitieren nur Prime-Kunden von genereller Versandkostenfreiheit.

→ Philips Hue bei Cyberport

→ Philips Hue bei tink

→ Smart Home Beleuchtung bei MediaMarkt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.