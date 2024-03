Ostergeschenk gesucht? Amazon verschleudert Lego Technic zu heftigen Preisen

Die Amazon Oster Deals haben viele spannende Schnäppchen parat. Noch bis zum 25. März kannst du hier über alle möglichen Kategorien hinweg ordentlich sparen. Auch einige Lego Technic Sets findest du unter den Angeboten, die eine tolle Wahl für technikbegeisterte Kinder und Erwachsene sind. Eins der Angebote: der Lego Technic Ford GT 2022 Auto-Modellbausatz für knapp 85 Euro. Wir zeigen dir die spannendsten Deals, die übrigens allesamt Bestpreise sind – derzeit ist also kein anderer Anbieter im Netz günstiger.

Lego Technic im Angebot: Über 1.400 Teile im Ford GT 2022

Fangen wir mit dem günstigsten Modell an: dem Lego Technic 42154 Ford GT 2022. Hier stecken 1.466 Teile drin und sorgen so für Bauspaß über mehrere Stunden. Der Modellauto-Bausatz ist im Maßstab 1:12 dem echten Fahrzeug nachempfunden und bietet eine Menge Details. So steckt unter der Haube ein V6-Motor mit beweglichen Kolben, der Innenraum ist von dem originalen Sportwagen inspiriert und der Wagen verfügt über eine voll funktionstüchtige Lenkung. Mit einer Bewertung von 4,6/5 Sternen ist das authentisch designte Sammlerset bei den Kunden absolut beliebt. Bei Amazon ist der Modellbausatz gerade 29 Prozent reduziert und somit dank gratis Lieferung zum Bestpreis zu haben (Link zum Preisvergleich). Am Ende stehen dadurch nur noch 84,97 Euro auf der Rechnung.

Ein weiterer Preistipp ist das Lego Technic 42157 John Deere 948L-II Skidder Set. Denn das ist während der Oster Deals sogar 30 Prozent reduziert und somit für nur noch 132,88 Euro zum besten Preis zu haben (Link zum Preisvergleich). Das Landwirtschafts-Fahrzeug verfügt über eine realistische Lenkung und einen Allradantrieb. Mithilfe eines Rads an der Seite lässt sich zudem die Schaufel bewegen. Somit kann man auch nach dem Aufbau noch richtig mit dem Set spielen. Mit einer Teileanzahl von 1.492 Klemmbausteinen stecken hier ebenfalls eine Menge Details drin.

Lego Motorrad von Yamaha mit 35 Prozent Rabatt

Und zu guter Letzt kommst du momentan günstig an den Lego Technic 42159 Yamaha MT-10 SP Motorrad-Modellbausatz, der vor allem für Erwachsene gedacht ist. Der Karton ist mir 1.478 Teilen gefüllt und nun 35 Prozent reduziert. Somit zahlst du aktuell nur noch 149,98 statt 229,99 Euro für das Set. Ein guter Preis für das Modell mit 4,8/5-Sterne-Bewertung. Denn derzeit unterbietet auch hier kein anderer Shop den Online-Händler (siehe Preisvergleich). Das Modell ist mit einem 4-Zylinder-Motor und Mehrgang-Getriebe ausgestattet und bietet eine detaillierte Schaltung. Cool ist: Mit der dazugehörigen AR-App kannst du das Lego-Motorrad noch einmal völlig neu erleben.

Weitere Oster Deals findest du direkt bei Amazon. Aber aufgepasst: Die Aktion läuft nur noch bis 25. März. Vorbeischauen lohnt sich aber bestimmt. Denn hier gibt’s viele spannende Deals, wie etwa diesen kompakten Bose Lautsprecher zum Spitzenpreis. Aber auch viele andere Angebote lohnen sich. Stöber doch einfach mal ein bisschen!