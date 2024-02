Nur noch heute: Dieser Handytarif kostet gerade einmal 5 Euro

Anstelle von 21,99 Euro beträgt die monatliche Gebühr für diesen Tarif im Vodafone-Netz jetzt lediglich 4,99 Euro! Dieser Tarif beinhaltet nicht nur eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, sondern auch 5 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von etwa 21 MBit/s. Der entfallene Anschlusspreis und zusätzliche Vorteile machen dieses Tarifangebot zu einem coolen Deal. Aber aufgepasst: Schon heute Abend (19. Februar um 23:59 Uhr) läuft das Angebot aus.

Schnäppchen-Tarif für 5 Euro: Das wird dir alles geboten

Nehmen wir den Tarif mal etwas genauer unter die Lupe. Für monatlich 4,99 Euro bekommst du hierbei 5 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit bis zu 21,6 MBit/s im LTE-Netz von Vodafone unterwegs. Dies ist zwar keine Top-Geschwindigkeit, doch fürs alltägliche Surfen, Chatten und Social Media reicht die Bandbreite locker. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst also so viel Telefonieren und SMS schreiben wie du magst – komplett ohne extra Kosten. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif ebenso problemlos im EU-Ausland.

Bei dem Angebot profitierst du on top ebenfalls noch von einigen weiteren Vorteilen. So kannst du dir den Tarif etwa auf Wunsch als eSIM sichern oder den Vertragsbeginn flexibel gestalten. Cool sind zudem auch die beiden Funktionen VoLTE und WiFi-Call. Diese sorgen für eine bessere Sprachqualität bei Telefonaten und lassen dich bei Bedarf ebenfalls über ein WLAN-Netz telefonieren.

Neben den monatlichen Grundkosten von 4,99 Euro fallen eigentlich noch 39,99 Euro als einmaliger Anschlusspreis an. Doch auch hier kann gespart werden. Sende dafür einfach innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Tarifs eine SMS mit AG Online an die 22240, dann wird dir der Anschlusspreis erstattet. Eine Sache musst du bei dem Angebot jedoch beachten: Der reduzierte Preis gilt wie gewohnt lediglich für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Anschließend würde dich der Tarif 21,99 Euro pro Monat kosten. Zu diesem Zeitpunkt kannst du aber natürlich direkt kündigen und die vermeintliche Kostenfalle so umgehen.

→ 5 GB Tarif für monatlich 4,99 Euro

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

5 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (mit 21,6 MBit/s)

Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Kein Anschlusspreis (wird per SMS erstattet)

VoLTE & WiFi-Call fähig

Auf Wunsch als eSIM

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Monatlich 4,99 Euro