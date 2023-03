Neues iPhone 14? Hier gibt’s das gelbe Apple-Handy im Unlimited-Angebot günstig

Bereits in den vergangenen Jahren präsentierte Apple sein jeweils neuestes iPhone-Modell im Frühjahr in einer frischen Farbe. Dieses Jahr bekommt das iPhone 14 und iPhone 14 Plus einen gelben Anstrich. Die Pro-Modelle hingegen bleiben leer aus. Bei O2 kannst du dir seit heute beide Modelle im Tarif-Bundle sichern und so einer der ersten mit der neuen Trendfarbe sein.

Unbegrenzt surfen mit dem gelben iPhone

Wenn du dich fürs iPhone 14 in Gelb interessierst, kannst du es dir jetzt wahlweise mit unbegrenztem Datenvolumen oder mit 40 GB anschaffen. In ersterer Variante bekommst du es mit dem Tarif O2 Unlimited Max, mit dem du unterwegs im 4G- oder 5G-Netz (bis zu 500 MBit/s) unendlich viel streamst und surfst. Daneben steht dir auch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Der Kostenpunkt liegt hier bei 59,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Einen Anschlusspreis musst du nicht bezahlen, jedoch werden einmalig 5,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Versand fällig.

Reichen dir 40 GB Datenvolumen aus, kannst du dich auch für das iPhone 14 in Kombination mit dem Tarif O2 Free M Boost entscheiden. Hier zahlst du 44,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit) sowie einmalig 5,99 Euro. Zwar kannst du dich mit diesem Tarif ebenfalls mit dem 5G-Netz verbinden, jedoch „nur“ mit maximal 300 statt MBit/s. Die restlichen Konditionen sind dieselben, wie beim Unlimited Max – dafür kannst du das Datenvolumen aber dank Connect-Option auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen.

Plus-Modell zum gleichen Preis wie das iPhone 14: So geht’s

Du möchtest das gelbe iPhone lieber mit größerem Display? Dann bekommst du das iPhone 14 auch in der Plus-Variante zusammen mit denselben Tarifen. Cool ist: In Kombination mit dem Unlimited Max Tarif zahlst du hier sogar gleich viel, wie beim iPhone 14, das normalerweise ein gutes Stück günstiger erhältlich ist. Hier bezahlst du also auch 59,99 Euro im Monat (bei 36 Monaten Laufzeit).

Zusammen mit dem 40-GB-Tarif O2 Free M Boost zahlst du jedoch mit 49,99 Euro monatlich fünf Euro mehr für das iPhone 14 Plus. Den Anschlusspreis bekommst du auch bei den beiden Plus-Modellen geschenkt – lediglich einmalig 5,99 Euro musst du auch hier noch für den Versand und die Gerätekosten bezahlen.