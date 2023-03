Apple mit neuen iPhone-Varianten – Doch das Pro geht leer aus

Fans der Pro-Modelle von Apples Smartphone bleiben wieder einmal außen vor. „Farbenfroh“ ist auch im Jahr 2023 ein Wort, das weiterhin nur zur Beschreibung der Standardvarianten genutzt werden kann. Das ist beim iPhone 14 und der etwas größeren Plus-Version nicht anders. Nur für diese beiden stellt Apple in diesem Frühling ein kleines Update vor. Zusätzlich zu den bereits bekannten Farben gibt es nun eine neue Variante, die sich in einem kräftigen Gelb präsentiert. Das ist aber nicht alles was Apple für den Frühling angekündigt hat.

iPhone 14 und 14 Plus: Neue Farbe soll Kunden locken

An den technischen Daten hat sich im Vergleich zum bereits seit September 2022 verfügbaren Smartphone nichts geändert. Es ist nur das Äußere, mit dem man beim iPhone 14 und 14 Plus etwas frischen Wind in die Smartphone-Familie bringen will. Gleichzeitig erhofft man sich sicherlich auch, neue Käufer für die Standardmodelle zu finden.

Das neue iPhone 14 in Gelb

Die neuen Farben für den Start in den Frühling haben mittlerweile Tradition. Waren es im vergangenen Jahr grüne Versionen, präsentierte Apple im April 2021 ein iPhone 12 und 12 mini in Violett.

Es ist schade, dass Apple die Pro-Modelle des iPhone 14 in diesem Jahr außen vor lässt. Im vergangenen Jahr gab es immerhin die bereits erwähnte grüne Variante für die Flaggschiffe. Wer ein farbenfrohes Smartphone will, sucht beim 14 Pro weiterhin vergebens.

Das iPhone 14 und 14 Plus im neuen Gelb können ab dem 10. März 2023 um 14 Uhr vorbestellt werden. Am 14. März startet dann die Auslieferung. Die Preise beginnen weiterhin bei 999 Euro.

Apple weitet Notruf-Features aus

Bereits seit einigen Monaten ist der Satelliten-Notruf des iPhone 14 in Deutschland erhältlich. Nun wird der Dienst in den kommenden Wochen in weiteren Nachbarländern verfügbar sein. Laut dem Unternehmen könnt ihr die neue Notfall-Funktion ab Ende März auch in Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Portugal nutzen.

Neues Zubehör für iPhone und Apple Watch

Passend zum aufgefrischten iPhone 14 hat Apple auch vier neue Silikon Cases im Angebot. Die Farben der neuen Hüllen hören auf die Namen Kanariengelb, Oliv, Himmel und Iris. Sie sind für alle vier Modelle des aktuellen Smartphones verfügbar. Neue Lederhüllen gibt es jedoch nicht.

Die neuen Silikon-Cases gibt es für alle vier Modelle des iPhone 14

Besitzer einer Apple Watch dürfen sich aber ebenfalls auf Armbänder in neuen Farben freuen. Apples Übersicht zeigt unter anderem vier zusätzliche Solo Loops, drei Geflochtene Solo Loops sowie drei neue Sportarmbänder. Wer etwas mehr Fashion will, findet auch diverse neue Hermès-Varianten. Diese sind laut Apple unter anderem von „farbigen Trikots der Jockeys im Pferderennsport“ inspiriert.

Besitzer der Apple Watch Ultra gehen leider genauso leer aus wie Nutzer des iPhone 14 Pro. Neue Armbänder, die speziell für das High-End-Modell der Smartwatch gemacht sind, sind nicht Teil der neuen Frühjahrskollektion.