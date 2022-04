iPhone 13 Reihe in Alpingrün: O₂-Angebote mit der neuen Style-Farbe

Bei O₂ kannst du das iPhone 13 Pro und Pro Max im neuen und beliebten „alpine green“ jetzt bestellen. Auch das iPhone 13 als Basisversion ist in der neuen Farbe, die bei diesem Modell schlicht „grün“ heißt und sich im Ton leicht unterscheidet, verfügbar. Beim normalen iPhone 13 steigt für die grüne Version langsam aber die Lieferzeit.

O₂-Angebote zum iPhone 13 „Alpingrün“: Das kostet es mit Vertrag

Beim Kauf ohne Vertrag waren die alpingrünen iPhones direkt nach Vorstellung teurer als die Geschwistermodelle, da Apple die Geräte wie neue iPhone-Versionen einführte und die bestehenden Modelle einige Monate auf dem Markt Vorsprung hatten – Preisanpassungen inklusive.

O₂ unterscheidet bei der Preisgestaltung des Kaufs mit Vertrag nicht. Die neuen grünen Varianten kosten genauso viel wie die Modelle in Schwarz, Blau, Gold, Grau oder Rosé. Für die Preisübersicht nehmen wir den Tarif O₂ Free M (20 GB, 5G, Allnet-Flat), 24 Monate Laufzeit und die 128-GB-Version des iPhones. Unabhängig davon, ob du das Basis- oder eines der Pro-Modelle wählst, kostet das Gerät immer 1 Euro. Diese Preise gelten dann monatlich:

Mehr kannst du immer bezahlen, indem du mehr Speicher oder einen größeren Tarif buchst. Um die Spanne zu begreifen: Das iPhone 13 Pro Max kostet mit 512 GB Speicher in Alpingrün stolze 98,49 Euro monatlich, wenn du es mit dem Rundum-Sorglos-Tarif O₂ Free Unlimited Max koppelst.

Von mini bis Pro Max Alle vier iPhone 13 Modelle in grüner Farbe.

Die neuen Grüntöne sind bis dato einzigartig in der iPhone-Historie, sodass Käufer selbst unter Apple-Fans hiermit herausstechen dürften. Vermutlich rührt auch aus diesen Beweggründen die Tatsache her, dass die Farbe bei den meisten Händlern im Netz noch gut 100 Euro mehr kostet als die identischen Geräte in den zuvor bekannten Farben.

Netter Nebeneffekt: Zum Kauf dazu gibt es aktuell noch einen 3-Monate-Gratis-Zugang für Apple TV+. Auf dem Streaming-Dienst läuft derzeit unter anderem die beliebte und vielversprechend besetzte Serie „WeCrashed“ mit Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Auch der aktuelle Oscar-Sieger „Coda“ läuft dort.

So sicherst du dir 20 Monate lang 5 Euro Rabatt auf jeder Rechnung

Auch bei den iPhone-Angeboten kannst du von der O₂-Aktion mit erhöhtem Wechselbonus profitieren. Nimmst du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mit, erhältst du 100 Euro als Gutschrift von O₂. Diese 100 Euro werden dir in 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnungen gutgeschrieben.

Noch ein Vorteil, für den du aber eine Zubuch-Option wählen musst: Für den Abschluss der monatlich kündbaren IPTV-Option O₂ TV L belohnt dich der Anbieter mit einem Netflix-Guthaben-Bonus in Höhe von 155,88 Euro. Das entspricht genau einem Jahr Netflix Standard. O₂ TV L kostet 9,99 Euro pro Monat und ist flexibel kündbar. Damit liegt der Preisvorteil für den Netflix-Gutschein über den Kosten für O₂ TV.