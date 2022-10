Neuer Home-Internet-Tarif bei O₂: 500 MBit/s für 39,99 Euro

Wer große Dateien hoch- und runterlädt – beispielsweise, weil er aus dem Home-Office arbeitet, braucht einen Internet-Tarif mit hoher Down- aber auch Upstreamgeschwindigkeit. Kommen mehrere Nutzer unter einem Dach zusammen, wächst der Bedarf weiter. Dafür bietet O₂ Tarife jenseits der 100 MBit/s Download-Speed an. Neu dabei im Herbst-Portfolio: Der O₂ my Home XL mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s im Download und bis zu 25 Mbit/s im Upload.

Internet-Tarif mit 500 MBit/s – ohne Anschlusspreis

Der neue Tarif ist bei O₂ ein bisschen versteckt und nicht immer auf der Tarif-Übersicht zwischen S, M, L und XXL sichtbar. Du findest ihn aber über den Verfügbarkeits-Check, wenn er bei dir zu Hause zugänglich ist. Pro Monat zahlst du hierfür 39,99 Euro im ersten Jahr, ab dem 13. Monat erhöhen sich dann die Kosten um 10 Euro, wodurch du dann 49,99 Euro monatlich zahlst. Dieser Preis gilt für eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Auf die gesamte Vertragslaufzeit hochgerechnet zahlst du somit 44,99 Euro im Monat.

Den Anschlusspreis von regulär 49,99 Euro bekommst du geschenkt – hier entstehen also keine zusätzlichen Kosten für dich. O₂ my Home XL bietet dir eine hohe Download-Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s sowie 25 MBit/s Upload-Geschwindigkeit. Zusätzlich ist hier eine Telefon-Flat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz enthalten.

Höhere oder niedrigere Geschwindigkeit gefällig? Diese Internet-Tarife gibt’s außerdem

Falls du einen noch größeren Internet-Tarif haben möchtest, hat O₂ weiterhin seinen Gigabit-Anschluss O₂ my Home XXL mit bis zu 1.000 MBit/s bei Downloads und bis zu 50 MBit/s bei Uploads im Sortiment. Den bekommst du bei einer Laufzeit von 24 Monaten im ersten Jahr für einen Monatspreis von 39,99 Euro. Ab dem 13. Monat zahlst du dann 49,99 Euro für den Tarif. Den Anschlusspreis bekommst du auch hier geschenkt.

Reicht dir eine Download-Geschwindigkeit von 250 MBit/s aus, bekommst du den O₂ my Home L für eine monatliche Grundgebühr von 29,99 Euro im ersten Jahr (bei 24 Monaten Laufzeit). Ab dem 13. Monat kostet der Tarif dann 39,99 Euro monatlich. Der Anschlusspreis entfällt hier ebenfalls.

Anschlusspreis gesenkt: Das ist neu bei O₂

Bei allen anderen Tarifen senkt O₂ die Anschlussgebühr von 69,99 Euro auf 49,99 Euro. Buchst du den Homespot-Tarif für Internet zu Hause via LTE und 5G fällt gar kein Anschlusspreis an. Als Kunde profitierst du außerdem, wenn du zusätzlich zu deinem Internet-Tarif für zu Hause einen Mobilfunktarif bei O₂ abschließt. Denn dadurch erhältst du in den ersten 12 Monaten insgesamt 10 Euro Rabatt auf deine monatlich anfallenden Kosten.

