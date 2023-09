Netflix Spartipp: Hier kommst du jetzt günstiger ans Streaming-Abo

Der TV–Streaming-Dienst waipu.tv feiert seinen 7. Geburtstag – und liefert dir dadurch jetzt waschechte Streaming-Schnäppchen. Bis zum 30. September werden nämlich die Preise halbiert! Dadurch kommst du etwa für monatlich 12,25 Euro an ein Bundle mit einem Netflix Standard Abo. Das Besondere: Einzeln bei Netflix kostet dieses Abo bereits mehr, als im Bundle bei waipu.tv. Du sparst also nicht nur Geld, sondern bekommst obendrein noch alle Vorteile des TV-Streaming-Diensts on top. Wir stellen dir das Angebot und die verschiedenen Pakete genauer vor.

Netflix-Bundle von waipu.tv: Günstiger als bei Netflix selbst!

Besonders spannend ist natürlich das Spar-Paket mit Netflix. In Kombination mit dem Netflix Standard Abo zahlst du bei waipu.tv lediglich 12,25 Euro pro Monat für das Bundle. Ein echtes Schnäppchen, denn einzeln bei Netflix kostet dich diese Variante bereits 12,99 Euro! Du sicherst dir hier also zusätzlich noch das umfangreiche TV-Streaming-Angebot von waipu.tv und kommst trotzdem günstiger weg, als wenn du das Netflix-Abo einzeln abschließt! Gestreamt wird hierbei in 1080p und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig.

Selbst wenn du zunächst nur Interesse an Netflix hast, lohnt sich dieses Streaming-Bundle zum Jubiläums-Preis also ungemein. Die unzähligen Vorteile des TV-Streaming-Diensts sollte man aber natürlich nicht außer Acht lassen, wodurch du hier ein tolles Komplettpaket zum schmalen Taler bekommst.

TV-Streaming mit über 200 Sendern und vielen Vorteilen: Das ist waipu.tv

Denn auch das umfangreiche Angebot von waipu.tv kann sich sehen lassen. Über den Streaming-Dienst hast du nämlich Zugriff auf satte 249 Sender – wovon du 236 sogar in HD streamen kannst. Dazu zählen auch private Programme wie ProSieben und Sat.1, die sonst kostenpflichtig über HD-Karten scharf gestellt werden müssen. Selbst Pay-TV-Sender wie Sport1+ und SYFY sind Teil des Abos.

Hinzu kommt dann noch die sogenannte waiputhek, bei der du 30.000 Sendungen und Filme auf Abruf genießen kannst. Ein 100 Stunden Aufnahmespeicher sowie coole Funktionen wie ein Neustart und Pause Feature runden das tolle Gesamtpaket ab.

Falls du auf Netflix verzichten möchtest, kannst du bereits für nur 6,50 Euro das Perfect Plus Abo mit all diesen Vorteilen abschließen. Auf Wunsch gibt’s diese Option auch mit einem 4K-Stick für monatlich 8 Euro. Bei beiden Varianten kannst du auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Besonders günstig ist hingegen das Comfort Abo für nur 3,75 Euro. Hier hast du allerdings nur Zugriff auf 187 Sender (151 in HD) und musst auf Pay-TV-Programme und einige andere Vorteile verzichten.

Streaming-Pakete zum halben Preis – ohne Mindestlaufzeit & monatlich kündbar

Der große Rabatt auf die verschiedenen Streaming-Verträge gilt dabei stets für 12 Monate. Um eine Mindestvertragslaufzeit handelt es sich dabei, mit Ausnahme des Kombi-Angebots mit dem waipu.tv 4K-Stick, allerdings nicht. Du kannst also jederzeit monatlich kündigen. Falls du waipu.tv einfach nur mal testen oder du besonders günstig an ein Netflix-Abo kommen möchtest, ist somit jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ab dem dreizehnten Monat zahlst du dann aber natürlich wieder den Normalpreis.

→ Sicher dir tolle Streaming-Paket zum halben Preis