VR-Wahnsinn bei O2: So kommst du an die neue Meta Quest 3S für unter 50 Euro

VR-Brillen wie die Meta Quest 3S setzen einen neuen Maßstab, wenn es um das Erleben von Videospielen, Filmen oder sozialen Interaktionen geht. Mit diesem Gadget zockst du nicht nur, du tauchst völlig ein in die virtuelle Welt und wirst ein Teil von ihr. Egal, ob du bereits Erfahrungen mit VR-Brillen gemacht hast oder gänzlich neu im Game bist, bei O 2 wartet ein richtig cooles Angebot auf dich. Hier bekommst du nämlich nicht wie gewohnt ein Smartphone zum 25-GB-Tarif, sondern die Meta Quest 3S frisch ab Werk.

O 2 Mobile M Tarif mit der Meta Quest 3S im Deal-Check

Pflücken wir erst einmal den Tarif auseinander. Du bekommst hier 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer rasend schnellen Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Top-Voraussetzungen für Video-Streaming oder Gaming auch von unterwegs aus. Eine Allnet-Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming sind ebenfalls dabei. Für jedes Jahr, dass dein Vertrag läuft, bekommst du obendrein weitere 5 GB geschenkt.

Kommen wir nun zur Meta Quest 3S. Wenn du sie benutzt, kannst du nicht nur in gänzlich neue Dimensionen eintauchen. Mit Mixed Reality holst du die virtuelle Welt auch in dein Zuhause und integrierst digitale Objekte in deine gewohnte Umgebung. Die Brille ist gerade erst taufrisch auf den Markt gekommen. Grundsätzlich kann man sagen, dass dieses Modell eine etwas abgespeckte Variante der Quest 3 ist. Der Quest 2 hat sie dennoch einiges voraus und für spannende VR-Ausflüge ist sie natürlich dennoch top geeignet.

Genau wie bei der Quest 3 ist hier Qualcomms Snapdragon XR2 Gen 2 verbaut, was für eine in etwa doppelt so hohe Grafikleistung wie bei der Quest 2 sorgt. Die Auflösung liegt mit 1.832 x 1.920 Pixeln pro Auge jedoch etwas unter der Leistung der Quest 3. Der Akku soll durchschnittlich 2,5 Stunden durchhalten. Besonders cool: Für sportliche VR-Aktivitäten bietet dir Meta auch eine atmungsaktive Headset-Einlage an.

So viel kostet dich dein Ticket in die VR-Welt

Du zahlst für das VR-Bundle monatlich nur 31,99 Euro, bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Für eine Einmalzahlung von lediglich 42 Euro packt dir O 2 Metas neue Brille ins Paket. Es fällt ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie Versandkosten kommen noch obendrauf.

So sieht sie aus, die neue Meta Quest 3S

Außerdem im Bundle enthalten ist das eigens für die Meta Quest 3(S) entwickelte Game „Batman: Arkham Shadow“ sowie ein dreimonatiges Meta Quest Abo. Würdest du dir all diese Dinge einzeln kaufen, müsstest du allein für die Meta Quest 3S mindestens 329,99 Euro zahlen. Arkham Shadow soll regulär 50 Euro kosten und auch das Abo schlägt sonst mit 8,99 Euro im Monat zu Buche.

Wo der Haken an der Sache ist? Es gibt keinen! Vor allem, wenn du ohnehin auf der Suche nach einem neuen Tarif bist und für wenig Geld in die VR-Welt eintauchen möchtest, solltest du dir den O 2 -Deal genauer ansehen. Die Meta Quest 3S samt Gratis-Extras macht das Angebot nämlich richtig spannend.