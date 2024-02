MediaMarkt will nur 299 Euro für diesen starken Saug-Wisch-Roboter mit Absaugstation

MediaMarkt ruft dieses Wochenende zur „Wochenendknaller“-Aktion. Hier findest du noch bis Montagmorgen (19.2., 8:59 Uhr) einige starke Angebote. Eins der Highlights haben wir dir herausgesucht. Der Eufy RoboVac L35+ Hybrid Saugroboter mit Wischfunktion ist nämlich gerade satte 200 Euro reduziert und kostet somit nur noch 299 Euro. Die Untermarke Eufy gehört übrigens zur bekannten Marke Anker. Unter diesem Namen vertreibt der Hersteller vielfältige Produkte fürs Smart Home. Was der Haushaltshelfer kann und wie gut der Preis ist, prüfen wir hier.

Eufy Saugroboter: Das kann das smarte Helferlein

Mit dem Eufy RoboVac L35+ Hybrid Saugroboter holst du dir einen eleganten und schlichten Haushaltsroboter in deine vier Wände. Saugroboter und Entleerungsstation sind schwarz angestrichen und haben ein zeitloses Design. Der Saugroboter selbst bietet eine hohe Saugkraft mit 3.200 Pa und passt die Leistung je nach Untergrund von selbst an. Er findet sich mittels LiDAR-Technologie in deinen vier Wänden zurecht und vermeidet auf Wunsch bestimmte No-Go-Zonen, die du einrichten kannst.

So sieht der Saugroboter mit Entleerungsstation aus

Das Beste: Der Haushaltsroboter entfernt nicht nur losen und trockenen Staub und Schmutz, sondern kann dank integrierter Wischfunktion auch klebrige und feuchte Verschmutzungen mit Leichtigkeit entfernen. Dabei lässt sich die Wasserstufe je nach Bodentyp ebenfalls individuell anpassen. Den Saugroboter schickst du darüber hinaus entweder per App oder Sprachsteuerung auf Putzfahrt. Richtest du spezielle Reinigungspläne ein, musst du gar nicht mehr über den Hausputz nachdenken – der Saugroboter arbeitet komplett selbstständig.

Richtig autark staubsaugt und putzt der Saugroboter aber vor allem dank seiner Selbstentleerungsstation. Ist die Reinigungstour vorbei, fährt der Eufy RoboVac L35+ Hybrid nämlich nicht nur zur Aufladung zurück in seine Station. Vielmehr entleert sich dessen Inhalt hier auch automatisch. So musst du bis zu 60 Tage lang überhaupt nicht tätig werden. Nur der Wassertank muss gegebenenfalls aufgefüllt werden.

200 Euro Rabatt: Der Preis im Check

Noch bis Montagmorgen (19.2., 8:59 Uhr) kostet dich der Saugroboter nur noch 299 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 40 Prozent auf den UVP (499 Euro). Der Versand ist dabei übrigens inklusive – es kommen also keine weiteren Kosten auf dich zu. Und der Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt darüber hinaus: Kein anderer Anbieter ist derzeit günstiger. Aber auch generell gab’s den Saugroboter zuvor noch nie zu einem besseren Preis. Du kannst also bedenkenlos zuschlagen.

Weitere coole Angebote der Wochenendknaller-Aktion findest du hier!