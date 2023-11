MediaMarkt versteckt günstigsten Preis: So kommst du superbillig an Philips Hue Lampen

Egal, ob auf jeweils einem Nachttisch, auf der TV-Kommode oder in einem Regal – die Philips Hue Go Bluetooth Tischleuchten hinterlassen überall einen tollen Eindruck und lohnen sich insbesondere im Doppelpack jetzt gewaltig. MediaMarkt haut zwei der smarten Lampen im Bundle nämlich schon für nur 99 Euro raus. Das Angebot ist aber etwas versteckt. Warum sich dieser Deal lohnt und wie genau du an das Angebot ran kommst, erfährst du hier.

Zwei Lampen für 99 Euro – MediaMarkt versteckt den besten Preis

Bevor wir die Philips Hue Tischleuchten und den Preis genauer beleuchten, zeigen wir dir erst einmal, wie du dir den Deal überhaupt sichern kannst. Auf der Produktseite bei MediaMarkt strahlt dir für die Philips Hue Go Bluetooth Tischleuchte nämlich zunächst ein Preisschild von 72,99 Euro entgegen. Scrollst du jedoch etwas nach unten, kannst du den Doppelpack für 99 Euro unter „Empfohlene Kombinationen“ entdecken.

Unter „Empfohlene Kombinationen“ findest du das Spar-Bundle ganz oben

Hierbei handelt es sich um ein Top-Angebot – wie etwa auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Im Netz kommst du aktuell für rund 67 Euro an eine einzelne Philips Hue Go Tischleuchte. Holst du dir so zwei Stück, müsstest du über 134 Euro blechen. Du sparst im Vergleich zum aktuellen Bestpreis also immerhin 35 Euro.

→ Zwei Philips Hue Go Bluetooth Tischleuchten für 99 Euro

Philips Hue Go: Das macht die smarte Tischleuchte besonders

Mit den Geräten der Philips Hue Reihe holst du dir stets hochwertige Lampen mit zahlreichen Komfortfunktionen und tollen Features ins Haus. Die Go Bluetooth Tischleuchten sind dabei natürlich keine Ausnahme. Hier stehen dir ebenfalls mehr als 16 Millionen Farben sowie unzählige Weißschattierungen von kühlem bis warmweißem Licht zur Auswahl. Damit kannst du sowohl abends mit einem gedimmten Licht für eine entspannte Stimmung sorgen, als auch bei der nächsten Party mit bunten Leuchten Hingucker liefern.

Die Steuerung geht dabei wie gewohnt ganz simpel. Nachdem du dein Smartphone via Bluetooth und der dazugehörigen Philips Hue App mit den Leuchten verbunden hast, hast du direkt die volle Kontrolle. Zusätzlich kannst du die smarten Lampen ebenso per Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant bedienen. Ganz klassisch gibt es aber natürlich auch eine Taste an der Lampe selbst. Hiermit hast du zwar nur zwei statische und fünf dynamische Farbeffekte zur Auswahl – fürs schnelle Einschalten reicht dies aber auf jeden Fall. Vorgefertigte Lichtszenen und eine genaue Farbauswahl gibt’s dann über die App.