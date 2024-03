Für ein Marken-E-Bike, etwa von Specialized, Cube, Kalkhoff oder Haibike musst du gut und gerne einen mittleren vierstelligen Betrag ausgeben. Dafür versprechen die Hersteller eine erstklassige Verarbeitung, Top-Materialauswahl und langlebige sowie nachhaltig gute Qualität. Die Preise von 3.000 bis teilweise über 6.000 Euro verderben die Kauflaune oft aber frühzeitig.

So kommst du günstig an echte Marken E-Bikes

Ein Tipp, um die Top-Qualität eines solchen Marken-Pedelecs zum kleineren Preis zu bekommen, ist natürlich der klassische Gebraucht-Kauf. Dann kaufst du unter Umständen aber die Katze im Sack oder eben das Fahrrad mit etwaigen Schäden, die oft auch erst später bemerkt werden.

Der Online-Händler Upway hat sich genau diesem Problem angenommen. Die Plattform verkauft gebrauchte Räder und stellt aber sicher, dass die E-Bikes in einwandfreiem Zustand sind, wenn du sie kaufst. Und ein Feature macht die Plattform dabei so richtig interessant für Schnäppchenjäger.

Geringer Kilometerstand, hoher Rabatt

Bei jedem Modell, das im Online-Shop gelistet ist, wird angegeben, wie viele Kilometer das Rad schon gelaufen ist. Gerade bei E-Bikes ist das eine wichtige Angabe, da hier der Verschleiß nicht nur auf klein- bis mittelpreisige Bauteile wirkt, sondern auch auf Akku und Motor. Und hier wirds bei einer Reparatur schnell teuer.

Und so ergibt sich der Schnäppchen-Baukasten für jeden Bedarf. Schaue besonders nach Fahrrädern, die eine überschaubare Laufleistung, aber einen hohen Rabatt haben.

Wir zeigen 6 Top-Pendler-Angebote mit wenigen Kilometern, aber tiefen Preisen

Bei diesen Modellen ist die Quadratur des Kreises ideal ausgefüllt. Hier sind teilweise Ausstellungsstücke, also Räder mit unter 5 Kilometern Laufleistung, mit Rabatten jenseits der 50 Prozent zu haben. Darunter sind Edel-Marken wie Specialized oder Trek zu finden. Eines der Räder ist zudem aus Holz – ein echter Blickfang. Generell richten sich die E-Bikes in dieser Liste an Pendler.

Dies ist unsere Top-Auswahl aus dem Bereich „City E-Bikes“ mit dem Fokus auf eine möglichst geringe Laufleistung. Insgesamt zeigt sich: Je aktueller ein Rad ist, umso geringer fällt der Rabatt aus. Allerdings gibt es die versteckten Schätzchen, die trotz großer Marke, aktuellem Ansatz und kleiner Laufzeit für teils deutlich unter 2.000 Euro zu haben sind.

Unabhängig vom Zustand gewährt Upway einerseits eine 14-tägige Probezeit mit dem Bike. Andererseits gibt es ein Jahr Garantie auf die strukturellen E-Bike-Bauteile – also Rahmen, Motor, Akku und Elektronik.

