Lidl verkauft jetzt einen Marken-Akkusauger, der die tägliche Hausarbeit deutlich erleichtert

Du brauchst einen neuen Akkustaubsauger, willst aber nicht gleich hunderte Euro in einen Dyson investieren? Dann findest du bei Lidl ein passendes Modell von Top-Hersteller Philips, das du aktuell für weniger als 150 Euro ergattern kannst.
Philips-Akkusauger in einem modernen hellen Wohnzimmer. Mit Lidl-Logo und Angebotspreis.
Lidl verkauft diesen Marken-Akkusauger für nur noch 149 Euro
Genauer gesagt handelt es sich um einen kabellosen Staubsauger, der mit einer hohen Effizienz punkten kann und sich nicht hinter der Konkurrenz von Dyson & Co. verstecken muss. Lidl reduziert den Akkusauger jetzt um 50 Prozent, wodurch du nur noch 149 Euro zahlen musst. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt an.

Philips Akkusauger XC2011/01
Philips Akkusauger XC2011/01 Ab 149,00 €
Akkusauger mit bis zu 40 Minuten Laufzeiten und LED-Düse. PowerCyclone-7-Technologie, die für eine bessere Leistung und Effizienz sorgen soll. Perfekt für den täglichen Hausputz.
Zum Angebot

Akkusauger für 149 Euro: Darum lohnt sich das Philips-Modell

Der Phillips XC2011/01 Stielstaubsauger kann mit Blick auf die technischen Daten definitiv punkten. Die genaue Saugkraft wird dabei zwar nicht angegeben, wir wissen jedoch, dass bei dem Sauger die „PowerCyclone 7“-Technologie zum Einsatz kommt, welche von verschiedenen Testern insbesondere für die gute Leistung und hohe Effizienz gelobt wird. Ebenfalls lobenswert ist die Akkuleistung des Philips-Geräts. Diese wird mit bis zu 40 Minuten angegeben, was für einen Akkusauger dieser Preisklasse richtig stark ist.

All der gesammelte Staub wird anschließend über ein 3-Stufen-Filtersystem in den Staubbehälter geleitet. Dieser fällt mit einem Volumen von maximal 0,40 Litern zwar nicht riesig, aber durchaus ordentlich groß aus. Wie bei Akkusaugern üblich, kann man das Philips-Gerät zudem natürlich ebenso als Handstaubsauger verwenden, um beim Saugen noch flexibler zu sein.

Selbstverständlich muss man aber auch gewisse Abstriche machen: So ist der Lieferumfang im Vergleich zu Dyson-Modellen recht gering. Neben der Hauptbürste wird so etwa nur eine Präzisionsdüse mitgeliefert. Diese ist dafür aber richtig praktisch und soll bis zu 1 mm nah an Wände und Kanten kommen, wodurch die Reinigung dieser sonst schwer erreichbaren Stellen deutlich leichter wird.

Jetzt bei Lidl kaufen!

Nur kurz: Lidl halbiert jetzt den Preis

Wirklich beachtlich wird all das aber vor allem erst mit Blick auf das aktuelle Lidl-Angebot. In seinem Onlineshop streicht der Discounter jetzt nämlich satte 50 Prozent vom UVP und verkauft den Akkusauger so für nur noch 149 Euro. Zwar kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu, preiswert ist das Ganze aber trotzdem.

PHILIPS Kabelloser Stielstaubsauger XC2011/01 bei Lidl
Philips-Akkusauger jetzt bei Lidl für 149 Euro im Angebot

Vergleicht man den Lidl-Preis etwa mit einem aktuellen Dyson-Angebot von MediaMarkt – welches bereits ein Top-Preispunkt für ein Gerät dieser Marke ist – spart man hier trotzdem nochmal satte 90 Euro.

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht
Jetzt weiterlesen
Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht

LIDL
Ab nächster Woche: Lidl verkauft geniales 15-Euro-Produkt für kalte Tage
Lidl verkauft ein 15 Euro Produkt
Wenn der Herbst langsam dem Winter weicht und die Temperaturen immer öfter gegen 0 Grad fallen, wird es auch in den Wohnungen immer kälter. Abhilfe schafft da diese Geheimwaffe bei Lidl, die du ab nächster Woche für nur 14,99 Euro bekommst.

