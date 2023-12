Startet ab 0 Uhr bei Aldi: PlayStation 5 Slim zum Top-Preis

Erst seit wenigen Tagen ist die PlayStation Slim in Deutschland erhältlich, da taucht sie bei Aldi schon als Schnäppchen auf. Und das nicht allein. Denn kaufen kannst du die Spielkonsole im ALDI Onlineshop inklusive des Blockbuster-Games Marvel Spiderman 2 in der Disc-Version. Hersteller Sony verspricht für das Spielvergnügen mit der Konsole unter anderem 4K-Gaming mit bis zu 120 fps, packt 1 TB internen Speicherplatz (erweiterbar) und 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) hinein.

PlayStation 5 Slim bei Aldi kaufen: So gut ist der Deal wirklich

Regulär würde das Bundle 628 Euro kosten. Das ist zumindest der von Aldi ausgewiesene unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers. Aldi zieht davon aber einen ordentlichen Rabatt ab und bietet die PlayStation 5 Slim samt Spiderman-Spiel zum Sparpreis in Höhe von 559 Euro an.

Zum Vergleich: Die PS5 Slim allein ist mit Laufwerk derzeit im Onlinehandel inklusive Versandkosten ab 545 Euro erhältlich. Bei eBay sogar schon ab knapp 520 Euro. Das im Sommer dieses Jahres erschienene Spiel kostet aktuell mindestens 64 Euro, sodass du beides über das Internet ab knapp 585 Euro kaufen kannst. Entscheidest du dich für das Aldi-Bundle, sparst du also gegenüber dem Einzelkauf mehr als 25 Euro. Allerdings musst du bei Aldi auch noch 5,95 Euro Versandkosten einplanen.

PS5 Slim im Spiderman-2-Bundle bei Aldi kaufen.

Ist die PS5 Slim besser als die PS5?

Gegenüber der normalen PS5 ist die Slim-Ausführung übrigens etwa 25 Prozent kleiner und auch etwas leichter. Dafür ist der kleinere Lüfter etwas lauter als beim Original. Hinsichtlich der Leistung gibt es aber keine Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Slim. Hier kannst du getrost auch zu dem jetzt bei Aldi erhältlichen Slim-Modell greifen. Auch beim Stromverbrauch sind keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Modellen zu erwarten. Beim Slim-Modell kannst du dich hingegen über mehr internen Speicher freuen. Ein echter Mehrwert.

Verkauf startet mitten in der Nacht

Wie lange das neue PS5-Angebot bei Aldi erhältlich ist, bleibt abzuwarten. Aldi selbst gibt an, die Konsole im Onlineshop nur anzubieten, solange der Vorrat reicht. Der Verkauf startet in der Nacht zu Donnerstag um 0 Uhr. Schnell zu sein, kann sich unter Umständen lohnen, denn oft sind Konsolen-Deals bei Aldi schnell ausverkauft. Auf Wunsch ist bei Aldi über den Webshop auch eine Ratenzahlung über Klarna möglich. Hier kannst du drei zinsfreie Raten in Höhe von je 186,33 Euro (exklusive Versandkosten) auswählen. Ein Wireless Controller ist im Lieferumfang inklusive, ebenso zwei horizontale Standfüße.