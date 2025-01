Kein Techniker nötig: DSL-Alternative von O2 mit 240 Euro Rabatt

Router in die Steckdose stecken und schon kann losgesurft werden – so einfach kann Internet mit den Homespot-Tarifen von O 2 sein. Der Netzbetreiber bietet hiermit nämlich eine unkomplizierte Alternative zu herkömmlichen DSL- oder Kabelverträgen an, bei denen kein Technikerbesuch oder Ähnliches nötig wird. Einmal abgeschlossen, steckst du den Router wirklich nur in die Steckdose und anschließend surfst du direkt über das LTE- oder 5G-Netz. Und wer jetzt in einen der Homespot-Tarife wechselt, spart im ersten Jahr ganze 240 Euro!

O2 Homespot-Tarife: So geht’s & das wird dir geboten

Das Prinzip ist einfach und genial zugleich. Bei den Homespot-Tarifen von O 2 nutzt du weder einen DSL- noch einen Kabelanschluss. Stattdessen verbindet dich der Router über eine SIM-Karte ähnlich wie beim Handy direkt mit dem 5G- oder LTE-Netz von O 2 . Besonders praktisch sind die O 2 Homespot-Tarife deshalb für Haushalte, in denen DSL- und Kabelverbindungen zu langsam sind. Die bereits angesprochene äußerst simple Installation ist ein weiterer großer Vorteil. Du musst wirklich nur den Router in die Steckdose stecken und schon kann es losgehen – ganz ohne Techniker.

Zur Auswahl stehen dir übrigens zwei Varianten. Beim O 2 Home S surfst und downloadest du mit bis zu 50 MBit/s, beim Upload sind bis zu 10 MBit/s möglich. Wer schnelleres Internet möchte, sollte währenddessen zum O 2 Home M Vertrag greifen. Hier werden im Download maximal 100 MBit/s erreicht, während der Upload auf maximal 40 MBit/s kommt. Bei beiden Optionen surfst du ohne Limit und bekommst obendrein noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze dazu. Um zu sehen, ob die Homespot-Tarife von O 2 bei dir Zuhause verfügbar sind, kannst du auf dieser Seite einfach deine Adresse angeben.

Jetzt 240 Euro Rabatt sichern

Und wie steht es um die Preise? Diese sind dank einer aktuellen Rabattaktion, insbesondere im ersten Jahr, echt erstaunlich günstig. Dank 240 Euro Rabatt – aufgeteilt auf die ersten 12 Monate mit je 20 Euro Preisnachlass – kommst du schon für monatlich 14,99 Euro an den O 2 Home S Tarif. Ab dem 13. Monat fallen dann 34,99 Euro an. Beim O 2 Home M zahlst du im ersten Jahr 19,99 Euro pro Monat und anschließend 39,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt jeweils 24 Monate, der Anschlusspreis entfällt aktuell.

Ganz wichtig: Um die O 2 Homespot-Tarife nutzen zu können, benötigst du ebenfalls einen passenden Router. Dieser ist im Preis noch nicht inbegriffen und kann auf der Produktseite ganz einfach ab 5,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden. Zur Auswahl stehen dir hier ein LTE- sowie ein 5G-Router.