Kein Preisfehler: Hier gibt’s die PS5 samt PS Plus für nur 150 Euro!

Die PlayStation 5 ist nachweislich die beliebteste Konsole auf dem Markt. Neben der tollen Hardware profitierst du bei Sony zudem noch von vielen Exklusiv-Titeln. Um direkt eine Vielzahl davon spielen zu können, lohnt sich das PS Plus Premium Abo, bei dem unzählige Games inklusive sind. Und das Beste: Bei O 2 sicherst du dir die PS5 samt Gaming-Abo jetzt schon für insgesamt nur 150 Euro zum Vertrag! Wir schauen genauer hin.

PS5 & PS Plus Premium – Ein rundum Gaming-Paket

Widmen wir uns zunächst dem rundum Gaming-Paket. Zum O 2 -Tarif bekommst du bei diesem Deal die PlayStation 5 Disc Edition. Dabei handelt es sich zwar nicht um die neuere Slim-Variante, abgesehen vom etwas breiterem Design und der minimal kleineren Festplatte (825 GB) musst du aber dennoch auf nichts verzichten. Mit der Sony-Konsole zockst du nämlich weiterhin neuste Gaming-Highlights in 4K, mit schnellen Ladezeiten und profitierst von coolen Controller-Funktionen wie den adaptiven Triggern.

Hinzu kommt hierbei aber ebenfalls noch ein PS Plus Premium-Abo für 24 Monate. Dadurch erlebst du alle Vorteile von PS Plus: Vom Online-Multiplayer, über hunderte Top-Games wie „Horizon Forbidden West“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, bis hin zu alten PlayStation-Klassikern – hier wird dir wirklich ein tolles Komplettpaket geboten, mit dem du direkt loszocken kannst. Das Jahresabo von PS Plus Premium schlägt eigentlich mit jährlich 151,99 Euro zu Buche. Die 24 Monate würden dich also einzeln über 303 Euro kosten. In diesem Tarif-Bundle mit der PS5 kommst du jetzt jedoch unfassbar günstig an die Konsole und den Abo-Service.

Starker 5G-Tarif zur PlayStation 5

Natürlich gibt’s zur PS5 aber auch noch einen Tarif. Für monatlich 32,99 Euro (36 Monate Laufzeit) stellt dir O 2 satte 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer Bandbreite von maximal 300 MBit/s zur Verfügung. Gleichzeitig bist du dank des Grow-Vorteils ebenso für die Zukunft perfekt ausgestattet: Bei dem Tarif kommen nämlich jährlich weitere 5 GB mobile Daten obendrauf. Zusätzlich gibt’s noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Ein Anschlusspreis fällt nicht an, wodurch du neben den monatlichen Kosten in Höhe von 32,99 Euro (36 Monate Laufzeit) nur noch einen Gerätepreis samt Versand von einmalig 41,99 Euro für die PlayStation 5 und das PS Plus Abo draufzahlst.

Nur 150 Euro extra? Darum lohnt sich der PS5-Tarif

Doch wie kommen wir dann auf Kosten von 150 Euro? Schauen wir uns dafür den O2-Vertrag noch mal genauer an. Während du im Bundle mit der PlayStation 5 monatlich 32,99 Euro für den Tarif mit 25 GB zahlst, kostet dieser beim Netzbetreiber einzeln nur 29,99 Euro pro Monat. Du zahlst also jeden Monat 3 Euro für das Konsolen-Paket extra. In Kombination mit dem Gerätepreis und den Versandkosten kostet dich die PS5 samt PS Plus Abo somit insgesamt wirklich 149,99 Euro. Dies ist ein absolutes Schnäppchen! Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du aber natürlich ein passionierter Gamer sein, der sowohl an der PlayStation 5, als auch an einem neuen Tarif Interesse hat.