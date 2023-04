Irre: Zu diesem Unendlich-Tarif bekommst du ein iPhone 14 Pro quasi geschenkt

Du möchtest dir keine Gedanken mehr über das Datenvolumen machen und mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz surfen? Dann lohnt sich für dich das aktuelle Angebot bei O 2 . Denn hier bekommst du nicht nur Apples iPhone 14 Pro, sondern auch den neuen Tarif O 2 Mobile Unlimited Max zu einem richtig guten Preis. Um genau zu sein, zahlst du dieselbe Summe für das Bundle aus Handy und Tarif, wie du normalerweise für den Tarif allein blechen müsstest. Wir schauen uns den Deal genauer an.

O 2 Mobile Unlimited Max: Neuer Unendlich-Tarif im 5G-Netz

Seit kurzem hat O 2 neue Handy-Tarife im Sortiment. Einer davon ist der O 2 Mobile Unlimited Max – ein Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen im 5G-Netz. Dieser bietet dir schnelles Surfen und Streamen in hoher Qualität dank einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s. Dazu ist hier noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze mit dabei und EU-Roaming ist auch enthalten.

Normalerweise kostet der Tarif allein bereits 62,99 Euro (bei 24 Monaten Mindestlaufzeit). Jetzt bekommst du allerdings für denselben Preis noch ein iPhone 14 Pro quasi dazu geschenkt (+ 5,99 Euro für Gerät-Anzahlung und Versandkosten). Jedoch geht die Rechnung nur bei der Laufzeit von 36 Monaten auf. Denn bei 24 Monaten Laufzeit würde dich das Bundle 82,99 Euro pro Monat kosten.

iPhone 14 Pro: Darauf kannst du dich freuen

Das iPhone 14 Pro (128 GB) erfüllt dabei höchste Ansprüche an ein Smartphone. Hier bekommst du High-End an jeder Ecke und die verspielte Dynamic Island an der Oberseite des Displays. Coole und vor allem qualitativ hochwertige Fotos knipst du mit der Triple-Kamera mit bis zu 48 MP – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Das OLED-Display bietet dabei eine brillante Auflösung mit einer flüssigen Refresh-Rate von 120 Hertz. Und der A16 Bionic Prozessor liefert eine hohe Rechenleistung bei allen Tätigkeiten. All das vereint Apple in einem gewohnt hochwertigen und edlen Gehäuse. Bei der Farbauswahl stehen dir hier Dunkellila, Space Schwarz, Gold und Silber zur Auswahl.

Apple iPhone 14 Pro Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro (6/128 GB): 1299 €, iPhone 14 Pro (6/256 GB): 1429 €, iPhone 14 Pro (6/512 GB): 1689 €, iPhone 14 Pro (6/1000 GB): 1949 € Marktstart September 2022

Das Premium-Bundle aus iPhone 14 Pro und O 2 Mobile Unlimited Max kannst du dir jetzt für monatlich 62,99 Euro – zuzüglich 5,99 Euro für Versand- und Gerätekosten – sichern. Ein Anschlusspreis ist hier nicht fällig. Falls dich das größere iPhone 14 Pro Max interessiert, solltest du auch einmal einen Blick auf dieses Angebot werfen. Denn das gibt’s aktuell bei O 2 im Bundle mit einer Apple Watch Ultra.