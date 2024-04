iPhone 15 Pro im Deal des Jahres: Das Angebot ist sogar noch extrem gut, wenn du das Handy in den Müll schmeißt

Es gibt viele Angebote zum iPhone 15 Pro, die wirklich gut sind. Dieses hier ist jedoch herausragend. Denn, was du hier bekommst, würde dich normalerweise zusammen mindestens 3.450 Euro kosten. In diesem Bundle stecken allerdings das iPhone sowie gleich zwei 280-GB-Tarife im 5G-Netz für einen Gesamtpreis von nur rund 1.350 Euro. Zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro kostet einzeln bereits knapp 1.000 Euro. Was du hier also für rund 370 Euro Aufpreis dazubekommst, ist schier unglaublich. Wir schauen uns die Rechnung genauer an und zeigen, was die absoluten High-End-Tarife noch zu bieten haben – ein richtig starkes Feature haben wir nämlich noch gar nicht genannt. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 4. April!

iPhone 15 Pro und zwei Premium-Tarife – das steckt drin

Wenn du das neueste iPhone in der Pro-Variante endlich dein Eigen nennen möchtest, solltest du dir unbedingt dieses Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt anschauen. Hier bekommst du ein nagelneues iPhone 15 Pro (128 GB) mit der Dynamic Island, einer herausragenden Triple-Kamera, einer erstklassigen Performance und einem brillanten Display, verpackt in einem eleganten und hochwertigen Gehäuse.

Dazu beinhaltet das Bundle dank der O2 Doppelkartenaktion nicht nur einen Tarif, sondern gleich zwei. So kannst du etwa einen Tarif fürs iPhone nutzen und den anderen an deine/n Partner/in, Freunde oder Familie geben. Der Witz ist: Selbst, wenn du den zweiten Tarif überhaupt nicht gebrauchen kannst, lohnt sich das Angebot noch absolut. Aber dazu später mehr.

Du bekommst hier also zwei SIM-Karten und zweimal den O2-Tarif Mobile XL für 24 Monate. Und dieser hat es in sich. Denn der Tarif bietet jeweils ein Datenvolumen von 280 GB. Das ist eine Dimension, die du mit einer normalen Nutzung aus Musik- und Serienstreaming, Social Media und Co. niemals in einem Monat verbrauchen kannst. Du bekommst also fast zwei Unlimited-Tarife, die du auch unterwegs als mobilen Hotspot nutzen kannst, um in Bahn und Co. zu arbeiten sowie geradezu endlos Videos und Musik in hoher Qualität zu streamen. Das Beste: Der Tarif wächst sogar noch jedes Jahr um 10 GB Datenvolumen pro Monat und hält dich somit definitiv ebenso die nächsten Jahre auf dem neuesten Stand.

Dazu bringt dich der O2-Tarif ins 5G-Netz, welches nicht nur schneller, sondern in der Regel auch stabiler ist. Hiermit surfst und streamst du mit einer Geschwindigkeit von sage und schreibe 500 MBit/s – das ist deutlich schneller, als viele von uns im heimischen WLAN-Netz surfen. Außerdem beinhaltet jeder der beiden Tarife noch eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

Ausgerechnet: Deshalb sparst du über 2.000 Euro

Rechnen wir nun einmal zusammen, was dich das Angebot kostet. Im Monat zahlst du eine Grundgebühr von 49,98 Euro für beide Tarife zusammen. Dazu kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Für das iPhone 15 Pro zahlst du dann nur noch einmalig einen Aufpreis von 119 Euro. Addiert man alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, steht am Ende eine Summe von insgesamt 1.358,51 Euro über den gesamten Zeitraum auf der Rechnung. Was zunächst nach einer stolzen Zahl klingt, wird richtig gut, wenn man dieser die Kosten der einzelnen Bestandteile gegenüberstellt.

Denn bereits nur einer der enthaltenen Tarife kostet normalerweise monatlich 49,99 Euro (plus 39,99 Euro Anschlussgebühr). Da im Aktionsbundle bei MediaMarkt sogar zwei der Tarife enthalten sind, rechnen wir so: 2 x (49,99 x 24) + 2 x 39,99. Das ergibt Gesamtkosten von 2.479,50 Euro über die Laufzeit von 24 Monaten – allein für die Tarife. Nun bekommst du aber auch noch ein iPhone 15 Pro dazu, das einzeln bereits mindestens 989,99 Euro kostet (siehe Preisvergleich). Alle einzelnen Preise zusammengerechnet, würden also insgesamt Kosten von 3.469,49 Euro ergeben.

Das kostet der Tarif einzeln normalerweise bei O2 selbst

Im Aktionsbundle zahlst du über die Gesamtlaufzeit jedoch nur 1.358,51 Euro. Du sparst hierbei also unglaubliche 2.110,98 Euro! Selbst wenn du nur einen der Tarife benötigst, machst du also noch einen guten Deal. Das Angebot lohnt sich andererseits sogar, wenn du nur die zwei Tarife benötigst und gar kein neues Smartphone. Du kannst also ebenso das iPhone 15 Pro einfach weiterverkaufen und immer noch zwei richtig gute Tarife zu einem deutlich günstigeren Preis nutzen, als wenn du sie dir einzeln bei O2 holen würdest. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 4. April!