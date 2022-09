iPhone 14 im Bundle: Hier gibt’s das Handy mit 8-GB-Tarif und ohne Anschlusspreis

Bei Blau bekommst du das neue iPhone 14 (128 GB) zusammen mit dem 8-GB-Tarif „Blau Allnet XL“ für eine Grundgebühr von monatlich 49,99 Euro. Eine stolze Summe, die sich im Endeffekt jedoch rechnet und für die du das neueste iPhone direkt dein Eigen nennen darfst. Das steckt alles drin im Deal.

iPhone 14: Gewohnt performant und hochwertig

Das iPhone 14 ist noch brandneu und bietet im Vergleich zum iPhone 13 optimierte Kamera-Sensoren, die insbesondere die Fotoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern sollen. Der A15 Bionic Chip, der auch im Vorgängermodell zum Einsatz kam, bietet eine von Apple gewohnte, nachhaltig schnelle Performance – von der alltäglichen Nutzung bis hin zu mobilem Gaming. Und auch in puncto Display bekommst du hier höchste Qualität. Denn verbaut ist ein 6,1 Zoll großes Super Retina Display, das sämtliche Inhalte mit hoher Auflösung sowie lebendigen Farben und Schwarzwerten darstellt.

Das neue iPhone wird direkt ab Werk mit dem neuen Betriebssystem iOS 16 ausgeliefert, ist IP68-zertifiziert und bietet neuerdings eine Unfallerkennung. Diese soll im Falle eines schweren Autounfalls automatisch Hilfestellen und Angehörige kontaktieren. Weiterhin hat Apple bei seinem neuen Smartphone-Modell an der Akkulaufzeit geschraubt, wodurch das iPhone 14 nun mit bis zu 20 Stunden Videowiedergabe glänzt.

Blau Allnet XL: Das steckt im Bundle-Tarif

Schauen wir uns den Tarif aus dem Bundle einmal genauer an. Der Blau Allnet XL bietet dir ein Datenpaket mit 8 GB monatlich sowie eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Vom Telefonieren bis hin zum SMS-Schreiben: Mit dem Tarif ist beides unbegrenzt möglich. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive, wodurch du im EU-Ausland von denselben Konditionen profitierst wie daheim. Du surfst mit dem Tarif unterwegs in LTE-Geschwindigkeit (25 MBit/s) und bist dadurch schnell mit der Welt verbunden.

8 GB reichen dir nicht? Auch bei O2 gibt’s das iPhone 14 im Top-Bundle

Rechnen wir einmal die Kosten zusammen. Bei einer monatlichen Grundgebühr von 49,99 Euro sowie einmaligen 53,99 Euro Hardware- und Versandkosten kommst du über die Mindestlaufzeit (24 Monate) auf Gesamtkosten von 1.253,75 Euro. Ziehen wir den aktuell niedrigsten Preis (989,90 Euro) davon ab, landet man bei restlichen Kosten von 263,85 Euro für den Tarif. Auf den Monat gerechnet zahlst du somit nur noch knapp 11 Euro für den Tarif – ein guter Preis für das iPhone-Paket.