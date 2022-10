iPhone 13 Pro mit Unlimited-Tarif: So surfst und streamst du unbegrenzt

Das iPhone 13 Pro gibt es jetzt zusammen mit dem O₂ Free Unlimited Max im Angebot – einem Tarif, der alle Datensorgen ad acta legt. Für 59,99 Euro Grundgebühr im Monat bekommst du das Apple-Handy aus dem Vorjahr zusammen mit dem O₂-Tarif, der dir unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) bietet. Verfügbar ist das iPhone bei O₂ in zwei Farbvarianten – Alpingrün und Sierrablau – sowie mit 128 GB Speicherplatz.

Wann sich ein Tarif mit oder ohne Datengrenze lohnt, verraten wir in diesem Artikel.

Unlimited Max zum Top-Preis: iPhone 13 Pro bei O₂ im Tarif-Schnäppchen

Ab sofort günstiger: Das iPhone 13 Pro gibt es bei O₂ jetzt in Kombination mit dem High-End-Tarif Free Unlimited Max. Der lässt dich ohne Grenzen und Datensorgen im 5G-Netz surfen und kostet monatlich 59,99 Euro im Dreijahres-Vertrag. Das ist derzeit ein Top-Deal zum iPhone 13 Pro, zumal du dir auch noch einen 100-Euro-Bonus sicherst, wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst. Der Wechselbonus wird dir dann in 5-Euro-Gutschriften auf den ersten 20 Rechnungen des Vertrags vergütet. Das iPhone 13 Pro kostet in der Aktionskombi einmalig 1 Euro, hinzu kommen 39,99 Euro Anschluss- und 4,99 Euro Versandkosten.

Zusätzlich zum unbegrenzten Datenvolumen steht dir in dem Bundle-Deal eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung. So kannst du auch in alle deutschen Netze unbegrenzt telefonieren – und dank EU-Roaming auch im EU-Ausland von denselben Tarifkonditionen profitieren, wie zu Hause.

100 Euro Wechselbonus sichern

Wechselst du von einem anderen Anbieter in den neuen iPhone-Vertrag bei O₂, kannst du dir aktuell einen erhöhten Wechselbonus sichern. Statt sonst 25 Euro, erstattet dir O₂ satte 100 Euro, wenn du deine Rufnummer in den neuen Vertrag mitnimmst. Dieser Bonus wird dir in 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnungen deines Vertrags gutgeschrieben. In den ersten 20 Monaten zahlst du für das iPhone 13 Pro (128 GB) im Free Unlimited Max dann nur noch 54,99 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate – wenn du sie auf 24 Monate verkürzen möchtest, zahlst du entsprechend mehr pro Monat.