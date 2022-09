Das neue iPhone steht vor der Tür: Darum lohnt sich jetzt trotzdem noch das iPhone 13

Nicht jeder Nutzerin und jedem Nutzer ist es wichtig, das Neueste vom Neuesten zu haben. Stattdessen lassen sich häufig gute Schnäppchen machen, wenn man nach dem Release einige Zeit mit dem Kauf wartet. So auch beim iPhone 13.

Top-Features, mit denen das iPhone auch noch 2022 überzeugt

Features, wie das beeindruckende Super Retina XDR Display oder der schnelle A15 Bionic Chip, zählten zur Vorstellung des Geräts bereits zur Spitzenklasse. Und auch rund ein Jahr später bietet dir das iPhone 13 dadurch weiterhin ein Top-Setup. Weiterhin punktet das iPhone 13 mit einer starken Akkulaufzeit – ein Merkmal, das beim iPhone 14 nicht garantiert ist.

Dank der hervorragenden Ausstattung des iPhone 13 schießt du gestochen scharfe Bilder – auch bei Dämmerung oder in der Nacht. Weiterhin ist das 13er-Modell 5G-fähig und somit bestens geeignet für schnelles Surfen in Gebieten, in denen das Netz bereits ausgebaut ist. Was außerdem für das iPhone 13 spricht: Apple bietet dir lange Sicherheits-Updates, wodurch du auch noch mehrere Jahre auf dem neuesten Stand bist.

iPhone 13 mit O₂ Grow im Angebot – AirPods Pro gibt’s geschenkt

Ein interessantes Angebot fürs iPhone 13 bekommst du aktuell bei O₂. Denn hier bekommst du das Smartphone zusammen mit dem Jubiläumstarif O₂ Grow, mit dem du im 5G-Netz surfen kannst. Hier stehen dir monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung, die sich jährlich vermehren. So hast du nach einem Jahr bereits 50 GB und im folgenden Jahr 60 GB. Gratis dazu bekommst du die AirPods Pro mit exzellentem Klang. Außerdem schenkt dir O₂ den Anschlusspreis, wenn du dir das Angebot bis zum 7. September sicherst. Für das Paket aus iPhone 13, dem riesigen Datentarif und den Kopfhörern zahlst du monatlich 51,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Einmalig fallen zudem Gesamtkosten von 17,99 Euro als Gerät-Anzahlung und für den Versand an.

Du möchtest lieber die Pro-Version? Dann kannst du dir auch das iPhone 13 Pro inklusive der AirPods und dem mitwachsenden O₂ Grow Tarif sichern. Hierfür zahlst du monatlich 61,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit. Einmalig kommen hier außerdem ebenfalls 17,99 Euro hinzu – den Anschlusspreis schenkt dir O₂.