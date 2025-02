Nur für kurze Zeit: HUAWEI verteilt Gratis-Gadgets im Wert von 99 Euro!

Ob im Homeoffice, in der Schule, Uni oder auf dem Sofa – Notebooks und Tablets sind komfortabel und flexibel einsetzbar. In der Back to School Aktion von HUAWEI schnappst du dir gerade Maus, Dock oder Rucksack von HUAWEI kostenfrei dazu. Aber auch Kopfhörer bekommst du für ein paar Euro Aufpreis. Möglich macht das ein 99-Euro-Gutschein, mit dem du dir deine gratis Zugaben aus dem „Unsere Empfehlungen für dich“-Bereich nach Lust und Laune selbst aussuchst.

HUAWEI Tablets für jedes Budget

Ob du ein leichtes und flexibles Gerät für die Arbeit oder Freizeit suchst oder ein leistungsstarkes Arbeitsgerät – in der HUAWEI-Aktion gibt’s einige Tablets und Notebooks zu top Konditionen. Je nach Produkt kannst du dir unterschiedliche Extras mit dem 99-Euro-Coupon sichern. Welche du günstiger bekommst, siehst du auf der jeweiligen Produktseite unter „Unsere Empfehlungen für dich”. Der Rabatt-Code wird auf der jeweiligen Produktseite angezeigt und muss beim Checkout händisch eingefügt werden.

Fürs MatePad 11.5S mit Tastatur etwa zahlst du gerade 399 Euro und sicherst dir gratis einen M-Pencil Eingabestift. Dazu hast du dann noch die Wahl aus mehreren Gadgets, die du dir mit dem Coupon aussuchen kannst. So könntest du zum Beispiel eine Maus, eine Dockingstation und einen Rucksack von Huawei kostenfrei bekommen. Oder du entscheidest dich zum Beispiel für die Kopfhörer FreeBuds 5 – dann musst du 20 Euro Aufpreis zahlen statt 119 Euro (119 Euro UVP – 99 Euro Coupon = 20 Euro). Das PaperMatte-Display ist etwa perfekt, um in Schule oder Uni darauf zu schreiben oder zu zeichnen. Und dank 144 Hertz und 2,8K Auflösung sieht alles schön flüssig und gestochen scharf aus. Das MatePad 11.5 mit Tastatur gibt’s hingegen schon für 319 Euro (+ gratis M-Pencil).

Hättest du gern mehr Power und ein größeres Display, kannst du dir zum Beispiel auch das MatePad 12 X (12GB+256GB) für 599 Euro zulegen. Hier bekommst du einen M-Pencil und die Kopfhörer FreeBuds 5i geschenkt. Das MatePad Pro 12.2“ (12GB+512GB) wechselt für 899 Euro den Besitzer. Und auch hier bekommst du einen M-Pencil und FreeBuds 5i gratis dazu.

Notebooks im Sale mit diesen starken Geschenken

Bist du hingegen auf der Suche nach einem neuen Notebook, bietet HUAWEI ebenfalls mehrere Modelle für unterschiedliche Budgets und Anwendungszwecke an. Bei allen Laptops über 600 Euro sicherst du dir den 99-Euro-Coupon, während du bei allen Notebooks über 1.000 Euro zusätzlich sogar noch ein Free MatePad 11.5 (6+128GB) Tablet gratis dazu bekommst.

Dadurch sicherst du dir jetzt diese Notebooks teils mit den folgenden Geschenken:

Wichtig: Hier erfährst du mehr über die App-Installation auf HUAWEI-Geräten. Übrigens: Student/innen können sich einen 10- bis 15-Prozent-Rabatt auf das ganze Sortiment sichern – unabhängig von der Back to School Aktion. Wie Student/innen den Rabatt bekommen, erfährst du hier. Allerdings müssen sie sich entscheiden, ob sie diesen Rabatt in Anspruch nehmen wollen ODER den 99-Euro-Coupon. Beide Aktionen sind nicht kombinierbar.