Großer Apple-Sale: Diese MacBooks sind endlich deutlich günstiger

Egal, ob als Rechner für die Arbeit und Freizeit oder einfach nur zur nahtlosen Verbindung mit deinem iPhone – ein hochwertiger Mac liefert dir viele Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig sind MacBook, Mac Mini und Co. in der Regel nicht gerade günstig. Daher kommen die aktuellen Angebote bei Cyberport für alle Apple-Fans wie gerufen: Hier sind nämlich verschiedene Geräte mit dem Apfellogo noch bis zum 31. Januar deutlich günstiger zu haben. So sicherst du dir beispielsweise das neue MacBook Pro mit dem M3 Pro Chip zum aktuellen Bestpreis im Netz.

MacBook Pro & Air zu Bestpreisen: Diese Modelle lohnen sich besonders

Unter den zahlreichen Apple-Deals von Cyberport stechen insbesondere zwei Geräte hervor. Zum einen wäre da das neue MacBook Pro aus dem Jahr 2023. Mit einem 14-Zoll-Display und dem unfassbar starken M3 Pro Chip (11-Core CPU / 14-Core GPU) garantiert dir das Gerät flüssiges Arbeiten sowohl daheim als auch unterwegs. Dafür ist neben dem Prozessor samt 36 GB Arbeitsspeicher selbstverständlich auch die hochwertige Software aus dem Hause Apple verantwortlich. Zu den weiteren Highlights zählt die verbaute SSD-Festplatte mit 512 GB sowie der starke Akku, welcher mit einer Ladung bis zu 18 Stunden durchhalten kann.

Mit dem Magic Keyboard samt Touch-ID steuerst du den Mac äußerst angenehm

Cyberport sorgt bei diesem High-End-MacBook für einen aktuellen Spitzenpreis. Statt des UVPs von 2.959 Euro zahlst du jetzt nur noch 2.674 Euro für das Apple-Gerät. Günstiger bekommst du dieses MacBook Pro im Netz momentan bei keinem anderen Anbieter. Es geht aber dennoch etwas billiger: Wenn du dich für den Newsletter von Cyberport anmeldest, winkt dir ein Extra-Rabatt von 5 Euro, wodurch du sogar lediglich 2.669 Euro für den Mac zahlst. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro.

→ MacBook Pro (14 Zoll, M3 Pro & 36 GB RAM) für 2.669 Euro (inklusive 5 Euro Newsletter-Rabatt)

Alternativ zum MacBook Pro können wir dir auch dieses MacBook Air empfehlen. Das Modell aus dem Jahr 2022 setzt noch auf den M2 Chip (16 GB RAM) und das Display fällt mit 13,6 Zoll etwas kleiner aus. Selbstverständlich bist du hiermit aber dennoch für die verschiedensten Aufgaben top ausgestattet. Außerdem kommst du mit diesem Apple-Rechner deutlich günstiger weg. Bei Cyberport zahlst du – inklusive des Newsletter-Rabatts in Höhe von 5 Euro – nur 1.549 Euro für das MacBook Air. Für den Versand fallen hier ebenso 6,99 Euro extra an. Dennoch: Cyberport sorgt erneut für einen Bestpreis-Deal.

→ MacBook Air (13,6 Zoll, M2 & 16 GB RAM) für 1.549 Euro (inklusive 5 Euro Newsletter-Rabatt)

Weitere Apple-Geräte im Angebot bei Cyberport

Generell gibt es für alle Apple-Fans bei Cyberport aber natürlich noch viele weitere spannende Angebote zu entdecken. Von Smartphones wie dem iPhone 15 Pro bis hin zu nützlichen Gadgets für deine Macs – hier ist für jeden etwas dabei. Einen Überblick über alle Apple-Angebote findest du daher auf dieser Aktionsseite. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Januar.

→ Apple-Sale bei Cyberport