Fetter Aufschlag: Allnet-Flats von SIMon mobile jetzt noch besser

Darf es ein wenig mehr sein? Der Mobilfunk-Discounter SIMon mobile zaubert passend zu seinem dritten Geburtstag hochinteressante Neuigkeiten für alle Neu- und Bestandskunden aus dem Hut. Ab sofort gibt es nämlich in allen Tarifen des Mobilfunk-Discounters aus dem Hause Vodafone mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Pro Monat winken jetzt dauerhaft monatlich 3 GB Datenvolumen mehr.

SIMon mobile: Allnet-Flats ab 8,99 Euro pro Monat

Heißt: Ab 8,99 Euro pro Monat kannst du jetzt eine Dreifach-Flatrate in Vodafone-Netz nutzen, mit der du nicht nur unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren, sondern auch Standard-SMS verschicken kannst. On top gibt es eine Internet-Flatrate mit nun 15 GB Datenvolumen. Es lässt sich mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream sowie bis zu 25 Mbit/s im Upstream über das LTE- und 5G-Netz von Vodafone verbrauchen. Nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens geht es für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats mit 32 Kbit/s weiter.

Dir reichen 15 GB Datenvolumen im Monat nicht aus? Kein Problem! Ab 11,99 Euro pro Monat kannst du dir auch eine Dreifach-Flat mit 20 GB 5G-Datenvolumen sichern. Und wenn es sogar 30 GB Surfguthaben im Monat sein sollen, dann bist du ab 16,99 Euro pro Monat dabei. Aber nur, wenn du eine bestehende Handynummer zum SIMon mobile portierst. Ohne Rufnummernportierung liegen die Allnet-Flat-Preise bei 11,99 Euro, 14,99 Euro respektive 19,99 Euro pro Monat.

Herzlichen Glückwunsch: SIMon mobile feiert seinen 3. Geburtstag mit neuen Tarifen.

Wechsel von einigen Marken ist teurer

Wichtig zu wissen ist auch, dass die monatlichen Grundpreise nach einer Rufnummernportierung aus einem bestehenden Vodafone-Tarif zu SIMon mobile etwas höher ausfallen. Wechselst du von Vodafone oder auch einer Tochtermarke wie otelo zu SIMon Mobile liegen die monatlichen Grundpreise bei 11,99 Euro, 14,99 Euro oder 19,99 Euro pro Monat. Gleiches gilt übrigens auch, wenn du von der Deutschen Telekom oder aus einem Tarif von Mobilcom-Debitel zu SIMon mobile wechselst.

Aktion (bis Ende September 2024): Wenn du jetzt von einem dieser Anbieter – Mobilcom-Debitel, otelo, Telekom, Vodafone – zu SIMon wechselst, sinkt der Preis von sonst 11,99 Euro dauerhaft auf 8,99 Euro Grundgebühr. Ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Vorteil. Wichtig ist nur, dass der Wechsel jetzt innerhalb des Aktionszeitraums bis 30.09. stattfindet.

Einmalkosten gibt es bei der Bestellung einer SIM-Karte von SIMon mobile hingegen nicht. Auf Wunsch ist es auch möglich, die angebotenen Tarife als eSIM zu nutzen. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei nur einem Monat. Gibst du bei einer Bestellung den Gutscheincode EXTRA5 an, gibt es für sechs Monate jeweils 5 GB Datenvolumen kostenlos dazu. Diese Sonderaktion ist aber nur bis zum 10. Juli 2024 gültig.