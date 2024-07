Fertige Website in wenigen Minuten: Hosting-Service mit Wunsch-Domain und KI-Baukasten für 2,69 Euro

Das Prinzip von Hostinger ist es, einen klassischen Website-Baukasten anzubieten. Dabei fußt das Konzept allerdings darauf, das Ganze KI-basiert aufzuziehen. Und das ist hier nicht als Buzzword zu verstehen. Herzstück ist sozusagen eine Chat-Box, in der du die Vorstellungen deiner Website vorgibst und die „KI“ erstellt daraufhin ein Grundgerüst, welches du peu à peu verfeinern und optimieren kannst. Hierfür steht dann unter anderem ein Baukasten mit über 150 Vorlagen zur Verfügung, die du per Drag-and-drop an jede gewünschte Stelle deiner Homepage ziehen und platzieren kannst.

Keine technischen Vorerfahrungen nötig

Mit eingepreist in der monatlichen Grundgebühr ist neben diesem KI-gestützten Baukasten außerdem ein 24-Stunden-Hotline-Kundensupport. Dazu sind auch schon die Kosten für die Registrierung deiner Wunsch-Domain abgegolten. Die muss natürlich frei sein – inside-digital.de geht zum Beispiel nicht – und unterliegt entsprechenden Regeln. Die Domain-Endung kann zudem gleichzeitig als E-Mail-Domain genutzt werden. Das steigert die User-Freundlichkeit für deine Seitenbesucher von außen und stärkt die Seriosität deiner Website.

→ Mehr dazu: Von WordPress empfohlen: Web-Hosting von Hostinger erklärt

Technische Vorkenntnisse sind für die Bedienung des Hostinger-Services übrigens nicht notwendig. Gerade in der Option „Premium Website-Baukasten“ richtet sich der Anbieter explizit an Einsteiger.

Benutzerfreundlichkeit auf die 1: So sieht der Hostinger Website-Baukasten aus.

Vor allem in den Bereichen Portfolio – etwa für selbstständige Dienstleister wie Fotografen -, Unternehmensvorstellungen – für das nette Business in der Nachbarschaft – oder Blogs – für die Abenteuer von der nächsten Reise – bietet Hostinger passgenaue und variable Lösungen.

Eigener Online-Shop ohne Etsy, eBay oder sonstige Online-Marktplätze

Willst du aus deinem Website-Business unter anderem einen Online-Shop machen, lohnt sich der Sprung auf den „Business Website-Baukasten“, der über einige KI-Features mehr verfügt als der Premium-Plan und zudem E-Commerce-Inhalte und -Strukturen bereithält.

Hostinger Premium- und Business-Option im Vergleich

77 Prozent Rabatt: Zahle vier Jahre lang nur 2,99 Euro pro Monat

Derzeit kannst du einiges sparen, wenn du den Service für vier Jahre im Voraus buchst. Das 48-Monats-Paket der Premium-Variante kostet dann nur 2,99 Euro monatlich. Die Business-Option ist mit 3,99 Euro bepreist. Zusätzlich werden zwei Monate gar nicht berechnet. Mit unserem exklusiven Code INSIDE10 drückst du die Preise erneut und zahlst monatlich sogar nur noch 2,69 bzw. 3,59 Euro.

Der Regelpreis beträgt für die Einsteiger-Variante 11,99 Euro und fürs Business-Paket 14,99 Euro. Nach den vier Jahren würde der Preis bei Nichtstun allerdings nicht auf diese Kurse ansteigen, sondern bis auf Weiteres bei 5,99 Euro respektive 7,99 Euro landen und immer noch reduziert sein.

Gefällt dir Hostinger nicht, kannst du übrigens innerhalb der ersten 30 Tage bei voller Kostenrückerstattung (Hosting-Gebühr, Domain-Registrierung etc.) wieder aussteigen und von der Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.