E-Bikes zu Discount-Preisen: Lidl und Netto mit neuen Preisraketen

E-Bikes können selbst beim Discounter schon mal 2.000 Euro kosten, wie ein Luxus-Rad zeigt, das du derzeit bei Aldi kaufen kannst. Es geht aber auch sehr viel preiswerter. So stehen aktuell bei Lidl und Netto moderne Trekking Pedelecs zur Verfügung, die für deutlich unter 1.000 Euro zu haben sind. Der Preis ist dabei allerdings nur die eine Seite der Medaille. Abstriche musst du dafür bei der Ausstattung machen.

Telefunken E-Bike bei Netto kaufen

So steht ab sofort mit 51 Prozent Rabatt bei Netto Marken-Discount das Telefunken XT480 / XT481 Expedition zur Verfügung. Und zwar einerseits in einer Ausführung für Damen, andererseits aber auch in einer Herren-Variante. In beiden Fällen ist der Rahmen 48 Zentimeter hoch und es sind 28 Zoll große Räder montiert. Für Komfort sorgt eine Federgabel, allerdings musst du dich mit mechanischen Felgenbremsen statt modernen Scheibenbremsen zufriedengeben. Ab Werk ist passende Beleuchtung bereits verbaut, die Reichweite für die elektrische Trittunterstützung wegen eines recht kleinen Akkus aber beschränkt.

Hinterradmotor (250 Watt)

Gepäckträger-Akku (374 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

21-Gang-Kettenschaltung

Reichweite: ca. 70 Kilometer

Gewicht: ca. 23 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Telefunken XT481 E-Bike

Normalerweise würde das sportliche Telefunken Trekking E-Bike knapp 1.600 Euro kosten. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), den Netto Marken-Discount in seinem Onlineshop angibt. Davon wird aktuell ein Rabatt in Höhe der eingangs erwähnten 51 Prozent abgezogen, sodass du dir das Pedelec jetzt für sportliche 777 Euro kaufen kannst. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu.

Zündapp Pedelec im Angebot bei Lidl

Alternativ kannst du dich auch für ein Trekking E-Bike des Herstellers Zündapp entscheiden, das du jetzt mit 52 Prozent Rabatt im Onlineshop von Lidl kaufen kannst. Das Zündapp E-Bike Trekking Green 7.7 700c ist ebenfalls mit 28 Zoll großen Reifen und mechanischen V-Brakes ausgestattet. Eine Rücktrittbremse gibt es wie bei Trekkingrädern üblich nicht. Die Reichweite ist nach Angaben des Herstellers abhängig von der Zuladung aber etwas größer als beim oben genannten Pedelec von Netto. Und der Rahmen fällt zudem etwas flacher aus, dieser bringt es nämlich auf eine Höhe von 46 Zentimetern.

Radnabenmotor (250 Watt)

Gepäckträger-Akku (374 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

21-Gang-Kettenschaltung

Reichweite: ca. 115 Kilometer

Gewicht: ca. 28 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Zündapp E-Bike Trekking Green 7.7 700c

Statt knapp 1.800 Euro (UVP) wird dieses E-Bike mit drei Unterstützungsleveln von Lidl jetzt für 849 Euro angeboten. Und zwar ebenfalls sowohl in einer Variante für Herren, als auch in einer Ausführung für Damen mit Tiefeinstieg. Hinzu kommen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro inklusive Zustellung nach Terminabsprache per Spedition.

