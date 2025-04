E-Bikes von Cube und Peugeot mit Bosch-Performance-Line-Motor rutschen unter 2.000 Euro

Richtig gute Marken-E-Bikes kosten auf dem Markt gut und gerne 3.000 bis 8.000 Euro. Theoretisch gibt’s nach oben hin sogar gar keine Grenze. Bei einem Händler kommst du dank ein paar Tricks aber immer wieder an richtig gute Marken-Schnäppchen und kannst nicht selten über die Hälfte sparen.

E-Bikes bei Upway mehr als 50 Prozent günstiger

In den Oster-Angeboten von Upway haben wir zum Beispiel diesen Deal zu einem E-Mountainbike von Peugeot, ein „eM02 Performance“ gefunden. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Upway sich darauf spezialisiert hat, gebrauchte Bikes aufzupeppeln und reduziert weiterzuverkaufen. Aber wir wollen dir hier keinesfalls alte Möhren andrehen.

Denn zwischen Bikes, die schon ein paar bis ein paar tausend Kilometer auf dem Akku haben, gibt es hin und wieder ein paar Perlen, bei denen es sich faktisch um Neuware handelt. Der Clou: Upway gibt transparent wieder, woher ein Rad ursprünglich stammt und was es schon gelaufen hat. Und so gibt es die Hinweise, die offen zeigen, was von einem Rad zu erwarten ist. Und in diesem Fall lauten diese:

Dieses E-Bike war noch nie in Privatbesitz und wurde von einem Unternehmen an uns verkauft

Kilometerstand: <5 km

Es handelt sich also um ein reines Vorführ-E-Bike eines Fahrradgeschäfts, das maximal im Lager ein paar Kratzer bekommen hat oder von Interessenten für ein paar Meter Probe gefahren wurde. Upway bestätigt das im Falle des Peugeot-Mountainbikes wie folgt: „Dieses Peugeot eM02 Performance wurde im Januar 2025 von einem Fahrradgeschäft an uns verkauft.“

Marken-E-Bike für unter 2.000 Euro? Dieses Peugeot-Mountainbike ist bei Upway im Angebot.

Das Bike aus dem Modelljahr 2023 mit Bosch Performance Line Motor und 500-Wh-Intube-Akku im Rahmen ist also wirklich wie Neuware zu behandeln. Das Gefährt mit 29-Zoll-Rädern von CST und Shimano Alivio Schaltung ist – allein durch den Fakt, dass es nicht fabrikneu ist – aber schon 45 Prozent günstiger. Wer also auf der Suche nach einem geländetauglichen E-Bike mit 49 Zentimetern Sattelhöhe ist, muss hier gerade nur noch 1.799 Euro für ein neuwertiges Fahrrad hinlegen. Der UVP von Peugeot liegt unterdessen bei 3.249 Euro.

→ Jetzt zum Angebot wechseln

Auch Cube-Bike reduziert – das ist zu beachten

Auf den ersten Blick ähnlich funktioniert das Angebot zu einem Cube-E-Bike, das ebenfalls vom Bosch Performance Line angetrieben wird. Das Cube Reaction Pro ist um 51 Prozent reduziert und somit für 1.949 Euro statt 3.999 Euro zu haben.

Hier steht der Kilometerzähler ebenfalls auf null und die technischen Daten lesen sich mit Deore-Schaltung, Michelin-Reifen und RockShox-Pike-Federung nochmal eine Spur besser. Hier hat ein Mechaniker einen Hinweis eingefügt, wonach der Null-Kilometerstand von einem neuen Motor herrührt. Das Bike an sich hat aber wohl schon einiges mehr auf der Uhr. Es stammt auch aus einem Privatverkauf. Das alles sollen und müssen keine Gegenargumente sein. Aber es unterscheidet die beiden sonst recht ähnlich wirkenden Angebote deutlich.

Nichtsdestotrotz musst du auch beim Cube-Bike nichts befürchten: So wurden im Rahmen des „refurbishing“ unter anderem die Bremsen und die Schaltung komplett repariert und ersetzt. Aber klar – insbesondere der Rahmen ist zwar zertifiziert fehlerfrei, jedoch gibt es Gebrauchsspuren und das Bike ist nicht per se unbenutzt.

Einzelangebote, keine Lagerbestände

Wichtig zu wissen ist, dass Upway natürlich nicht hunderte Fahrräder eines Modells und einem Neuwertigkeits-Status auf Lager hat. Zumeist gibt es zwar zu vielen, vor allem gängigen Modellen mehrere ähnliche Angebote. Aber hinter jedem Inserat steckt erst einmal nur ein spezifisches Fahrrad. Sollte eines der hier aufgeführten Beispiele vergriffen sein, lohnt sich stets auch eine Suche oder ein Filtern nach den gewünschten Ergebnissen auf der Seite. Hier lässt sich etwa nach Preis bis 2.000 Euro, Marke nach Wunsch und Kilometerstand bis 5 Kilometern sortieren und du bekommst nur entsprechende Ware angeboten.

5 Kilometer sind dabei das Minimum, das Upway angibt. Also selbst, wenn es sich um Neuware handelt, werden die Räder von der Seite mit 5 oder <5 Kilometern angegeben.