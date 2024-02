E-Bike im Preissturz: Dieses Fahrrad gehört dir schon für rund 870 Euro

Die Wintermonate mögen nicht die perfekten Monate sein, um mit deinem E-Bike zu fahren. Sie sind jedoch sehr wohl die Monate des Jahres, in denen du am besten ein neues Bike erwerben kannst. Während die Nachfrage nach den Modellen sinkt, locken viele Hersteller mit starken Rabatten, um dich schon vorm Start der warmen Frühlingstage mit einem E-Bike einzudecken. Besonders groß fallen die Rabatte zurzeit beim Onlinehändler Otto aus. Viele E-Bikes kannst du dort mit über 70 Prozent Preisnachlass finden. So auch ein 27,5 Zoll E-Bike des Herstellers Hitway, das dich statt 3.799,99 Euro nur noch 872,99 Euro kostet. Eine lange Lieferzeit musst du dabei auch nicht in Kauf nehmen. Schon nach vier bis fünf Werktagen ist dein neues Wunsch-Rad bei dir.

E-Bike zum Schnäppchen-Preis

Mit dem 250 Watt Motor des 27,5 Zoll E-Bikes von Hitway bewegst du mit bis zu 25 km/h unter der Frühlingssonne. Dabei liefert dir das E-Bike eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Die Batterie des E-Bikes kannst du aus dem Rad herausnehmen und innerhalb von sechs Stunden wieder vollständig aufladen. Du kannst deinen Akku also bequem über Nacht aufladen, damit du am nächsten Tag durchstarten kannst. Dabei setzt das Hitway E-Bike auf einen besonderen Diebstahlschutz, in dem der Hersteller den Akku im Fahrradgehäuse versteckt. Nur mithilfe eines Schlüssels gelangst du an die Batterie, sodass es Dieben schwer gemacht wird, ihn aus deinem Bike zu stehlen. Zusätzlich verfügt das Rad über weitere Annehmlichkeiten, die dich bei deiner nächsten Tour durchs Gelände unterstützen.

So sieht das E-Bike aus

So setzt es sowohl auf eine vordere Stoßdämpfung als auch einen Sitz mit Stoßdämpfer. Neben der integrierten Stoßabsorption kannst du den Sitz wie für eigentlich alle Fahrräder üblich auch in der Höhe verstellen. Empfohlen wird das E-Bike dabei für eine Körpergröße von 175 bis 190 Zentimetern bei einer maximalen Tragfähigkeit von 120 Kilogramm. Zusätzlich sorgt ein intelligentes LCD-Display dafür, dass du alle wichtigen Informationen wie die verbleibende Laufzeit im Blick behältst. Während der Fahrt kannst du bequem zwischen dem Pedal-Assist-Modus sowie einem 7-Gang-Fahrradmodus wechseln. Der klassische Fahrradmodus ist perfekt, wenn du dich sportlich betätigen möchtest. Die Pedalunterstützung hingegen sorgt dafür, dass du weitere Strecken mit weniger Anstrengung fahren kannst. Verfügbar ist das Modell in den Farbvarianten Weiß und Schwarz, wobei dich die schwarze Ausführung mit Rabatt noch 969,99 Euro kostet.