Nach dem E-Bike-Boom stehen mittlerweile schon recht viele elektrische Fahrräder bei den Deutschen. Auf diese Schätzchen haben viele sehr lange gewartet und mächtig Geld ausgegeben. Denn die Pandemie und eingebrochene Lieferketten haben die Preise in den Himmel schießen lassen und die Lieferzeiten enorm ausgedehnt. Wohl dem, der gewartet hat. Denn jetzt ist die Zeit der Schnäppchen angebrochen. Upway ist dabei die erste Adresse, wenn es um günstige E-Bikes geht. Denn hier gibt es nicht nur satte Rabatte, sondern auch gefragte Marken-E-Bikes statt billiger Massenware.

E-Bike-Angebote bei Upway

Doch warum sind die E-Bikes bei Upway so günstig? Das Start-Up möbelt gebrauchte E-Bikes und Rückläufer, Ausstellungsstücke und Co. auf. Mit einem aufwendigen Prüfverfahren wird jedes E-Bike auf Herz und Nieren geprüft und wieder fit gemacht. Davon konnten wir uns in einem Test schon im vergangenen Jahr überzeugen.

Und wie steht es um die Auswahl? Klar, die E-Bikes sind praktisch alle nur einmal im Lager und so ist Schnelligkeit geboten, wenn du dir eines der Angebote schnappen willst. Trotzdem ist das Portfolio von Upway ausnehmend groß und du findest fast ausschließlich starke Marken mit sehr guter Ausstattung. So gibt es aktuell fast 1.000 E-Bikes auf Lager. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen. Die vielen Filter- und Auswahlmöglichkeiten auf der Seite lassen dich gezielt dein Favoriten-E-Bike finden.

Die 7 besten Angebote

Wir haben uns einmal mit Blick auf elektrische Mountainbikes durchgeklickt und einige starke Angebote gefunden. Dabei kannst du mindestens 36 Prozent sparen. Die meisten Fahrräder gibt es aber mit deutlich über 40 Prozent und häufig sogar mit knapp 50 Prozent Rabatt. Mit dabei sind unter anderem Top-E-Bikes von Spezialized, Giant, Focus und Scott:

Unsere Liste der besten Angebote wird regelmäßig aktualisiert und so sollten die E-Bikes in der Liste auch wirklich vorhanden sein. Falls nicht, lass uns gern einen Hinweis im Kommentarbereich unter dem Artikel da.