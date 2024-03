Doppelt sparen: Vodafone verdoppelt Startguthaben bei Internet-Tarifen

Bei Vodafone winkt dir als Neukunde der DSL– oder Kabel-Tarife jetzt ein Rabatt von bis zu 240 Euro! Noch bis zum 29. April verdoppelt der Netzbetreiber nämlich sein Startguthaben für die Internet-Tarife. In Kombination mit den gestrichenen Anschlusskosten sparst du so teilweise gewaltig und kommst deutlich günstiger an die Verträge. Wie viel du bei den unterschiedlichen Optionen genau sparst, zeigen wir dir hier.

Vodafone DSL-Tarife: Das doppelte Startguthaben im Überblick

Das Startguthaben bei Vodafone ist ein toller Vorteil, welcher die Kosten zum Vertragsbeginn deutlich drücken kann. Das Guthaben wird dabei deinem Kundenkonto zugewiesen und anschließend automatisch von deinen kommenden Rechnungen abgezogen. Durch den doppelten Rabatt zahlst du so bei manchen Tarifen direkt mehrere Monate keinen einzigen Cent. Entscheidest du dich etwa für den GigaZuhause 250 DSL Vertrag, bleibst du dank des 200 Euro Startguthabens die ersten 9 Monate kostenfrei.

Vodafone DSL-Tarife mit doppeltem Startguthaben im Überblick:

GigaZuhause 50 DSL: 100 € Startguthaben

GigaZuhause 100 DSL: 160 € Startguthaben

GigaZuhause 250 DSL: 200 € Startguthaben

Die Aktion gilt dabei allerdings ausschließlich für Neukunden und nur online. Zusätzlich fallen bei allen Tarifen einmalig 6,99 Euro für den Versand des passenden Routers an. Dafür streicht Vodafone aber den Anschlusspreis komplett.

→ Zu den Vodafone DSL-Tarifen

Bis zu 240 Euro: Hier winkt dir das größte Startguthaben

Bei den Kabel-Anschlüssen kannst du sogar noch mehr sparen. Hier holst du dir mit dem GigaZuhause 1000 Kabel Tarif nämlich ein Startguthaben von sage und schreibe 240 Euro. Dadurch sparst du dir hier ebenfalls die ersten 9 Monatsrechnungen. Doch auch die anderen Kabel-Optionen sind natürlich einen Blick wert und durch das Guthaben anfangs quasi kostenlos.

Vodafone Kabel-Tarife mit doppeltem Startguthaben im Überblick:

GigaZuhause 50 Kabel: 100 € Startguthaben

GigaZuhause 100 Kabel: 160 € Startguthaben

GigaZuhause 250 Kabel: 200 € Startguthaben

GigaZuhause 500 Kabel: 200 € Startguthaben

GigaZuhause 1000 Kabel: 240 € Startguthaben

Wichtig zu beachten: Abgesehen von den DSL- und Kabel-Tarifen mit 16 und 50 MBit/s – welche die ersten 9 Monate sogar nur 9,99 Euro kosten – zahlst du bei allen Optionen zunächst 19,99 Euro pro Monat. Ab dem 10. Monat steigen die Kosten dann auf den jeweiligen Normalpreis. Wie bei den DSL-Angeboten wird dir außerdem auch bei den Kabel-Tarifen der Anschlusspreis komplett gestrichen, während 6,99 Euro für den Versand anfallen. Die Mindestvertragslaufzeit der DSL- und Kabel-Verträge von Vodafone beträgt wie gewohnt 24 Monate.

→ Zu den Vodafone Kabel-Tarifen