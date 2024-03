Du suchst einen möglichst preiswerten Tarif mit ordentlich Datenvolumen? Dann haben wir hier einen tollen Deal für dich. Dank satten 74 Prozent Rabatt bekommst du bei freenet momentan nämlich einen Vertrag mit 40 GB Datenvolumen zum absoluten Schnäppchenpreis von lediglich 11,99 Euro pro Monat. In Kombination mit der schnellen Surfgeschwindigkeit von 100 MBit/s, der Allnet-Flat und einigen weiteren Vorteilen bekommst du hier ein rundum geniales Gesamtpaket geboten.

40 GB zum Schnäppchenpreis – Das ist hier alles inklusive

Schauen wir uns den Tarif mal genauer an. Auf den ersten Blick sticht dabei neben dem geringen Angebotspreis von monatlich 11,99 Euro natürlich das enorme Datenvolumen ins Auge. Satte 40 GB im LTE-Netz von Vodafone darfst du hierbei jeden Monat versurfen. Dank der maximalen Bandbreite von 100 MBit/s bist du dabei obendrein äußerst flott unterwegs. Egal, ob Surfen, Social Media oder Streaming – diese Geschwindigkeit sollte für den Alltag komplett ausreichen.

Hinzu kommt dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst dadurch so viel Telefonieren und SMS verschicken wie du magst – ohne extra Kosten. EU-Roaming ist außerdem ebenfalls inklusive. Abgerundet wird das tolle Tarif-Angebot dann noch von einigen weiteren praktischen Vorteilen. So kannst du den Vertrag beispielsweise mit einer eSIM abschließen. VoLTE und WiFi-Call sorgen hingegen für eine bessere Sprachqualität beim Telefonieren oder lassen dich gar das WLAN-Netz für Telefonate nutzen. Der Vertragsbeginn kann darüber hinaus flexibel gestaltet und bis zum 31. März verschoben werden. Natürlich ist auch die kostenlose Rufnummernmitnahme problemlos möglich.

Neben den monatlichen Kosten von 11,99 Euro, werden noch einmalig 19,99 Euro als Anschlusspreis für den Tarif fällig. Sonstige versteckte Kosten – etwa durch eine lästige Datenautomatik – gibt es keine. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, anschließend steigen die Kosten dann übrigens wieder auf den Normalpreis von 46,99 Euro. Zu dem Zeitpunkt kannst du aber natürlich monatlich kündigen.

→ 40 GB Tarif für monatlich 11,99 Euro

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

40 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (100 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn bis 31. März

19,99 Euro Anschlusspreis

24 Monate Mindestlaufzeit

Monatlich nur 11,99 Euro