Egal, ob 17 GB für 7,99 Euro oder 27 GB für 9,99 Euro – die aktuellen Tarif-Deals des Anbieters Crash können sich auf jeden Fall sehen lassen! In Kombination mit einer Allnet-Flat, EU-Roaming und weiteren Vorteilen bekommst du hier nämlich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis im starken Vodafone-Netz geboten. Was bei den Verträgen sonst noch alles inklusive ist und warum sich die Angebote lohnen, zeigen wir dir hier.

Günstige Tarife für unter 10 Euro

Bei Crash hast du momentan die Wahl zwischen zwei preiswerten Tarif-Optionen. Los geht’s mit einem 17 GB Vertrag für 7,99 Euro pro Monat. Für nur 2 Euro mehr kannst du dir allerdings auch direkt 27 GB LTE-Datenvolumen sichern. Wir empfehlen dir daher zwar die Variante mit 27 GB. Wer jedoch ohnehin nicht so viele mobile Daten benötigt, kann natürlich trotzdem zur günstigeren Option greifen.

Neue Crash Tarife im Überblick

Egal, für welchen Tarif des Anbieters du dich entscheidest, gesurft wird hierbei stets mit bis zu 50 MBit/s im starken D-Netz von Vodafone. Diese Geschwindigkeit sollte für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streaming locker ausreichen. Neben dem Datenvolumen bekommst du bei dem Tarif ebenfalls noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. Das heißt: Du kannst mit dem Vertrag so viel telefonieren oder SMS verschicken wie du magst – komplett ohne extra Kosten. EU-Roaming ist zudem ebenfalls inklusive.

Doch das war sogar nicht alles: Bei den Tarif-Angeboten profitierst du obendrein auch von VoLTE und WiFi-Call. Diese Funktionen sorgen für eine bessere Sprachqualität bei Telefonaten und lassen dich auf Wunsch das WLAN-Netz zum Telefonieren benutzen. Zusätzlich kannst du dir den Vertrag ebenso mit einer eSim sichern. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dann noch von der einfachen Rufnummernmitnahme sowie der Möglichkeit, den Vertragsbeginn bis zum 31. März nach hinten zu verlegen.

Du schließt den Mobilfunkvertrag dabei übrigens wie gewohnt über 24 Monate ab. Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 7,99 bzw. 9,99 Euro fällt außerdem noch ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 9,99 Euro an.

Alle Infos auf einen Blick

17 GB oder 27 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

eSIM möglich

VoLTE und WiFi-Call

Kostenlose Rufnummernmitnahme

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

9,99 Euro Anschlusspreis

Monatlich 7,99 bzw. 9,99 Euro