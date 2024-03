Wer auch unterwegs viel streamt und surft, benötigt einen Tarif mit ordentlich Datenvolumen. Solche Vielsurfer-Verträge sind oftmals jedoch leider ziemlich teuer. Abhilfe schafft da jetzt freenet. Momentan kannst du dir hier nämlich schon für lediglich 24,99 Euro pro Monat einen Tarif mit satten 250 GB 5G-Datenvolumen sichern. Das ist ein sensationell guter Preis für ein solch üppiges Paket. Gleichzeitig liefert dir der Vertrag ebenfalls eine flotte Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s sowie ein Allnet-Flat samt EU-Roaming. Wir schauen uns den Tarif-Deal genauer an.

Dieser wirklich umfangreiche 5G-Tarif ist eine tolle Wahl für alle Vielsurfer, denn hier bekommst du für 24,99 Euro pro Monat satte 250 GB mobile Daten zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur das Datenvolumen selbst kann sich sehen lassen. Dank der maximalen Bandbreite von 300 MBit/s bist du bei dem Vertrag zudem auch stets flott im 5G-Netz von Vodafone unterwegs. Ruckler sind damit bei stabilem Netz absolut ausgeschlossen.

Besonders cool: Solltest du deine 250 GB mal einen Monat nicht aufbrauchen, wird das Datenvolumen dank des GigaDepots mit in den nächsten Monat genommen. So kannst du dir Datenvolumen für besonders intensive Monate also „ansparen“.

Hinzu kommt bei dem Tarif dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst also ebenfalls so viel telefonieren und SMS schreiben, wie du magst – komplett ohne Extra-Kosten. EU-Roaming ist selbstverständlich auch inklusive.

Ein echter Hingucker ist obendrein der aktuelle Angebotspreis. Statt der üblichen 59,99 Euro kostet dich der Giga Mobil M Vertrag jetzt nämlich nur noch monatlich 24,99 Euro. Du sparst somit über die Hälfte! Bei Vodafone selbst ist der Tarif momentan hingegen für rund 40 Euro im Angebot. Du kommst also auch im Vergleich zum Netzbetreiber deutlich günstiger weg. Der Angebotspreis bei freenet gilt für die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, anschließend steigen die Kosten wieder. Zu diesem Zeitpunkt kannst du dann aber problemlos kündigen. Bis dahin bekommst du dadurch einen starken 5G-Tarif zum wirklich kleinen Preis. Als Anschlusskosten fallen übrigens noch einmalig 29,99 Euro an.

→ 5G-Tarif mit 250 GB für monatlich 24,99 Euro

Alle Infos auf einen Blick

250 GB im 5G-Netz von Vodafone

Maximale Bandbreite 300 MBit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

GigaDepot

29,99 Euro Anschlusskosten

Monatlich nur 24,99 Euro