Bei freenet gibt es jetzt einen absoluten Tarif-Kracher im Vodafone-Netz zu entdecken: Statt für 51,99 Euro pro Monat kommst du jetzt schon für unter 15 Euro an den starken 60-GB-Tarif samt Allnet-Flat und weiteren Vorteilen. Das Angebot ist befristet und endet laut Countdown schon am Mittwochabend (28.2.). Wir schauen genauer hin und zeigen, was du hier erwarten kannst.

Mit 100 MBit/s & Allnet-Flat: Der 60-GB-Tarif im Überblick

Nehmen wir den Tarif einmal genauer unter die Lupe. Dabei stechen auf den ersten Blick natürlich die mobilen Daten hervor: Bei dem Vertrag bekommst du nämlich satte 60 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dies sollte locker für den Alltag rund um Social Media, Surfen und sogar mobiles Video- und Musik-Streaming ausreichen. Gleichzeitig bist du dank der Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s im Vodafone D2-Netz stets flüssig und ruckelfrei unterwegs.

Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Dadurch kannst du so viel telefonieren und SMS verschicken wie du magst – ohne extra Kosten. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Zudem punktet das Tarif-Angebot noch mit einigen weiteren coolen Vorteilen. So lässt sich der Vertragsbeginn beispielsweise bis zum 31. März hinauszögern. Dies lohnt sich etwa, wenn du aktuell noch vertraglich an einen anderen Anbieter gebunden bist. Außerdem kannst du den Vertrag ebenfalls mit einer eSIM abschließen. Obendrein profitierst du noch von VoLTE, welches für eine verbesserte Sprachqualität beim Telefonieren sorgt. Und dank der WiFi-Call-Funktion kannst du auf Wunsch sogar über ein WLAN-Netz Anrufe tätigen.

15 statt 52 Euro: Angebot endet am Mittwoch

Wirklich beachtlich ist aber nicht nur das umfangreiche Datenpaket des Tarifs – auch der Preis kann sich momentan absolut sehen lassen. Bei freenet kommst du jetzt nämlich ganze 71 Prozent günstiger an den Vertrag, wodurch du statt 51,99 lediglich 14,99 Euro pro Monat zahlst! Auch wenn die 52 Euro für den Tarif recht teuer erscheinen. Der Angebotspreis ist ein richtiger Kracher.

Hinzu kommen noch einmalig 19,99 Euro Anschlusskosten. Der tolle Angebotspreis gilt dabei übrigens für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Anschließend müsstest du wieder über 50 Euro für den Vodafone-Tarif blechen. Doch keine Panik: Zu dem Zeitpunkt kannst du natürlich schon längst wieder monatlich kündigen und den Preisanstieg umgehen.

→ 60 GB Tarif für monatlich 14,99 Euro

Wenn du noch einen laufenden Vertrag woanders hast, kannst du den endgültigen Vertragsstart bei diesem Angebot sogar noch um ein paar Wochen hinauszögern und musst dann nicht doppelt zahlen. Diese flexible-Vertragsbeginn-Option gilt bis Ende März. Wichtig ist nur, dass du den Tarif jetzt im Aktionszeitraum bis zum 28. Februar abschließt.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

60 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (bis zu 100 Mbit/s)

Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

Kostenloses EU-Roaming

Auf Wunsch mit eSIM

VoLTE & WiFi-Call fähig

Flexibler Vertragsbeginn bis 31.03. möglich

19,99 Euro Anschlusspreis

24 Monate Mindestlaufzeit (anschließend monatlich kündbar)

Jetzt nur 14,99 Euro pro Monat (51,99 Euro ab dem 25. Monat)

Angebot endet am 28.2., 23:59 Uhr