Dieser Dyson-Rivale kostet jetzt keine 200 Euro mehr

Die Rede ist dabei vom Xiaomi G10 Plus. In meinem Test – den du unten in voller Länge liest – konnte mich der Akkusauger insbesondere mit seiner Flexibilität und Saugkraft überzeugen. Als Katzenbesitzer hat mich vor allem letzteres überrascht, da er es problemlos mit Katzenhaaren aufnehmen konnte. Und das Beste: Jetzt gibt’s den kabellosen Sauger mal wieder richtig günstig. MediaMarkt verkauft ihn in seinem eBay-Shop aktuell nämlich schon für lediglich 197,10 Euro, wenn du beim Kauf den Code PRESALE angibst. Die Stückzahl ist allerdings recht stark begrenzt. Sollte der Sauger schon wieder ausverkauft sein, findest du hier den derzeit günstigsten Preis.

→ Xiaomi G10 Plus Akkusauger für 197,10 Euro (mit Code PRESALE)

Bevor es ans Eingemachte geht und wir den Akkusauger auf Herz und Nieren – oder in diesem Fall auf Saug- und Wischfunktion – testen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die technischen Daten des Xiaomi G10 Plus. Das Gerät verfügt über eine Saugkraft von 150 AW, soll bis zu 60 Minuten am Stück durchhalten (als Handstaubsauger) und wird direkt mit verschiedenen Aufsätzen geliefert. Hierzu zählt neben der normalen Bodenbürste und der spannenden Wischerweiterung ebenfalls noch eine Mini-Elektrobürste, eine 2-in-1-Bürste sowie eine Fugendüse und ein Verlängerungsrohr. Eine praktische Wandhalterung zum Aufbewahren und Laden wird ebenso mitgeliefert. Mit einem Gewicht von 1,7 kg ist der Akkusauger zudem verhältnismäßig leicht und sollte dadurch mit einer guten Handhabung punkten können. Doch das testen wir am besten direkt selbst.

Das ist der Lieferumfang beim Xiaomi G10 Plus Akkusauger

Saugkraft, Akku & Co. im Check: So schlägt sich der Akkusauger im Alltag

Fix ausgepackt, das Saugrohr und die Bodenbürste angebracht und schon kann es losgehen. Bereits nach kurzer Zeit können wir daraufhin die angenehme Handhabung bestätigen. Der Akkusauger liegt komfortabel in der Hand und ist mit seinem flexiblen Kopf leicht zu bedienen. Aufgrund der Bauweise passt die Bodenbürste allerdings nicht unter schmalere Möbel. Bei Ecken und Kanten wirds wie gewohnt ebenfalls etwas kniffliger. Hier kann der Xiaomi G10 Plus nicht mit besonders flexiblen Modellen wie dem Dyson Omni-glide mithalten. Dafür verfügt dieser aber auch über eine geringere Saugleistung und besitzt keine Wischfunktion – auf die wir weiter unten noch genauer eingehen.

Die Handhabung weiß insgesamt also auf jeden Fall zu überzeugen. Mindestens genauso wichtig ist aber natürlich auch die Saugleistung. Auf der höchsten der drei Stufen verfügt der Xiaomi G10 Plus über 150 AW, für den Alltag reicht bei uns im Test aber bereits der niedrige oder mittlere Saugmodi vollkommen aus. Staub, Brotkrümel und selbst Katzenstreu und -haare entfernt der Akkusauger hiermit gekonnt. Der Turbo-Modus ist lediglich nötig, um etwa Teppiche intensiver zu reinigen. Dabei ist der Sauger, insbesondere auf den niedrigeren Stufen, angenehm leise. Doch selbst mit dem Turbo haben wir die Betriebslautstärke nie als störend empfunden.

Xiaomi G10 Plus Saug-Test vorher Quelle: Cedric Litzki / inside digital Xiaomi G10 Plus Saug-Test währenddessen Quelle: Cedric Litzki / inside digital Xiaomi G10 Plus Saug-Test nachher Quelle: Cedric Litzki / inside digital

Besonders praktisch beim Saugen ist auch das verbaute Display, über das du komfortabel zwischen den drei Saugmodi wechseln kannst. Außerdem befindet sich hier die praktische Feststelltaste. Einmal aktiviert, musst du zum Saugen anschließend nicht mehr den Power-Knopf gedrückt halten. Eine wichtige Funktion, die den alltäglichen Betrieb deutlich komfortabler macht. Obendrein hast du über das Display stets die verbleibende Akkukapazität in Echtzeit im Blick.

Das übersichtliche Display bietet dir alle wichtigen Infos

Apropos Akku: Wie lang hält der Xiaomi G10 Plus überhaupt mit einer Akkuladung durch? Der Hersteller selbst spricht von einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten als Handstaubsauger bzw. 40 Minuten mit Saugrohr und Bodenbürste – allerdings nur im Eco-Modus. Diese Daten können wir ungefähr bestätigen: So hält der Akkusauger auf der mittleren Stufe bei uns rund 35 Minuten durch. Eine 60 Quadratmeter große Wohnung bekommt somit problemlos mit einer Akkuladung gründlich gesaugt. Einmal leer, verstaust du den Xiaomi-Sauger in der mitgelieferten Wandhalterung und lädst ihn hier innerhalb von unter drei Stunden wieder voll auf.

Saugen und Wischen zugleich: Bietet die Wischfunktion einen Mehrwert?

Xiaomi liefert dir mit dem G10 Plus Modell aber zusätzlich ebenfalls noch eine Wischfunktion. Nachdem du den speziellen Aufsatz mit ausreichend Wasser befüllt hast, befestigst du diesen ganz unkompliziert über verbaute Magnete mit der normalen Bodenbürste. Dies geht wirklich innerhalb weniger Sekunden, wodurch du auch ganz spontan zum Wischer greifen kannst. Die Wischfunktion ist dabei definitiv ein äußerst praktisches Extra. Hiermit bekommst du nämlich selbst festsitzenden Schmutz sauber. Bei hartnäckigeren Stellen musst du hierfür vielleicht mehrmals drübergehen, am Ende kann sich das Ergebnis aber stets sehen lassen.

Dank der Magnete ist der Wischaufsatz ruckzuck angebracht

Ganz fehlerfrei ist das Ganze aber natürlich auch nicht. Da der Wischer hinter der Bodenbürste sitzt, sind etwa Ecken und Kanten nicht ganz so leicht zu erreichen. Sonst sind wir von der Wischfunktion des Xiaomi G10 Plus aber durchaus positiv überrascht und freuen uns vor allem über die gesparte Zeit. Für den Alltag ist der Wischaufsatz somit völlig ausreichend. Wer jedoch regelmäßig mit richtig hartnäckigen Fleckenteufeln zu kämpfen hat, sollte sich einen Saug-Wischer mit Dampf-Funktion anschaffen.

Abseits der Wischfunktion bekommst du beim Xiaomi G10 Plus auch noch einige weitere Aufsätze direkt mitgeliefert. Neben einer 2-in-1-Bürste für Vorhänge und Möbel sowie einer Fugendüse für besonders schmale Stellen überzeugt uns speziell die Mini-Elektrobürste. Hiermit saugst du Möbel und Polster besonders intensiv, wodurch wir sogar Tierhaare wegbekommen. Generell bist du mit dem Haushaltsgerät als Handstaubsauger – also ohne das lange Saugrohr – noch flexibler unterwegs. Dadurch lässt sich auch der Pkw entspannt saugen.

Der Xiaomi G10 Plus ist auch für Haustierbesitzer eine tolle Wahl

Staubbehälter und Filter: So leicht geht die Wartung des Akkusaugers

Beim Kauf eines Akkusaugers sollte man auch die Wartung nicht vernachlässigen, denn was bringt ein hoher Komfort beim Saugen, wenn die Reinigung des Geräts im Anschluss langwierig und nervig ist. Doch hier hat Xiaomi zum Glück ebenfalls mitgedacht. Der beutellose Staubbehälter – welcher über ein Volumen von 600 ml verfügt – ist per Knopfdruck ruckzuck entleert. Du kommst somit nicht selbst mit dem Staub in Kontakt, was besonders für Allergiker ein Plus ist. Nach einer Weile – Xiaomi spricht von rund einem Monat – sollte man den Staubbehälter kurz auswaschen.

Alle drei bis sechs Monate solltest du auch die Filter des Akkusaugers reinigen, damit der Sauger langfristig gute Ergebnisse liefern kann. Ebenfalls per Knopfdruck nimmst du das Haushaltsgerät hierfür kinderleicht auseinander, reinigst die Einzelteile im Anschluss kurz unter fließendem Wasser und lässt diese 24 Stunden trocknen. Anschließend kannst du direkt wieder los saugen. Rund jedes Jahr solltest du den Filter allerdings komplett wechseln, ein Ersatz-Set kostet ca. 20 Euro.

Eine preiswerte Alternative zu Dyson? Unser Fazit zum Xiaomi G10 Plus

Wir sind überrascht! Der Verweis auf die Dyson-Konkurrenz mag vielleicht anfangs etwas weit hergeholt wirken, doch Xiaomi beweist mit seinem G10 Plus Akkusauger, dass man durchaus mit der prominenten Konkurrenz mithalten kann. Die stets starke Saugkraft, die angenehme Handhabung sowie die nützlichen Aufsätze und die unkomplizierte Wartung hinterlassen einen rundum positiven Gesamteindruck. Insbesondere die Wischfunktion macht sich als praktisches Extra bezahlt und spart ordentlich Zeit.

Selbstverständlich muss man mit Blick auf den verhältnismäßig niedrigen Preis aber auch bereit sein, Abstriche zu machen. Die Möglichkeit, den Akkusauger aufrecht hinzustellen, wäre etwa noch praktisch gewesen. Die Akkulaufzeit reicht für den von uns getesteten Haushalt zudem vollkommen aus, könnte bei größeren Wohnungen aber an ihre Grenzen stoßen. Auch die Wischfunktion ist nicht mit Dampf-Wischern zu vergleichen und neuere Modelle wie der Dyson V15 sind in Sachen Saugkraft ebenfalls noch mal eine ganze Stufe stärker.

Doch braucht man das alles im Alltag überhaupt? Wer einfach nur einen komfortablen Akkusauger samt Wischfunktion für die tägliche Reinigung der Wohnung sucht, ist mit dem Xiaomi G10 Plus gut ausgestattet. Und mit einem UVP von 299,99 Euro ist das Haushaltsgerät auch meist deutlich günstiger als die prominenten Konkurrenz. Insgesamt bietet dir der chinesische Hersteller somit eine gute und vor allem preiswerte Alternative zu den Platzhirschen auf dem Sauger-Markt. Aktuell kannst du dir den Xiaomi G10 Plus – wie eingangs erwähnt – ohnehin noch deutlich günstiger sichern, wenn du im eBay-Shop von MediaMarkt zugreifst. Gib hier einfach den Code PRESALE ein und schon purzelt der Preis auf lediglich 197,10 Euro. Sollte der Sauger hier schon wieder ausverkauft sein, findest du über diesen Preisvergleich den derzeit günstigsten Preis.

→ Xiaomi G10 Plus Akkusauger für 197,10 Euro (mit Code PRESALE)

Pro

Flexibler Kopf und die Feststelltaste zum Saugen sorgen für eine angenehme Handhabung

Saugkraft liefert im Alltag tolle Ergebnisse und nimmt es selbst mit Tierhaaren auf

Wischfunktion als praktisches Extra für hartnäckigen Schmutz

Akkulaufzeit von rund 40 Minuten reicht für eine 60 m 2 Wohnung locker aus

Wohnung locker aus Staubbehälter kann per Knopfdruck entleert werden & auch der Filter ist einfach gereinigt

Betriebslautstärke verhältnismäßig leise

Contra

Für das Saugen noch größerer Wohnungen und Häuser reicht eine Akkuladung nicht aus

Bodenbürste passt nicht unter schmalere Möbel

Ecken und Kanten sind teilweise schwer zu erreichen

Kann nicht von allein aufrecht stehen