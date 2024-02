Bosch Professional für die Hälfte: Amazon haut Profi-Maschinen raus

Bei Amazon hagelt es zurzeit Angebote für die blaue Serie von Bosch. Dabei beschränkt sich der Online-Händler nicht auf ein bestimmtes System der Bosch Professional Familie, sondern feuert Schnäppchen bei beiden Akku-Varianten und bei Maschinen für den Netzbetrieb raus.

Schnäppchen im 12V-System von Bosch Professional

Das kompakte 12V-System von Bosch Professional trumpft vor allem bei eher kleinen Maschinen auf, die nicht mit brachialer Leistung glänzen müssen, sondern eher mit einfacher Handhabung und Reduzierung auf das Wichtigste. Mit dem Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC gibt es in diesem System einen Klassiker für weniger Geld. Denn der kleine Schrauber ist mit 40 Prozent Rabatt gesegnet. Knapp 270 Euro sehen für so einen kleinen Schrauber auf den ersten Blick viel aus, jedoch ist das Zubehör umfangreich. Er kommt mitsamt zweier Akkus, Schnelllader, L-Boxx und gleich vier FlexiClick Aufsätze. Und das Beste ist, dass er gerade weniger kostet als die Versionen mit nur zwei Aufsätzen.

Eher speziell ist dagegen die Kantenfräse GKF 12V-8. Sie ist jedoch eine tolle Ergänzung, wenn man viel mit Holz arbeitet und selbst an Möbeln oder anderen Konstruktionen schrauben will. Mit den 40 Prozent Rabatt kommst du auf knapp 140 Euro. Du solltest aber schon Akkus und Ladegeräte für das 12V-System besitzen. Denn der kompakte Fräser kommt ganz ohne Zubehör und so ist er eher als Ergänzung zu einem bestehenden Werkzeug-Pool interessant.

Bosch Professional 18V-System im Angebot

Beim 18V-System lässt Amazon ebenfalls einige Preise purzeln. So gibt es gleich drei Maschinen mit je 40 Prozent Rabatt. Der Bohrhammer GBH 18V-26 kommt so auf gut 250 Euro. Hier bekommst du eine L-Boxx, aber keine Akkus dazu. Damit ist er eine gute Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio. Der Brummer hat eine SDS-Plus-Aufnahme und eine Schlagenergie von 2,6 Joule. Damit bohrst du bis zu 30 mm in Holz, 26 mm in Beton und 13 mm in Stahl.

Bosch Professional 18V System Akku Winkelschleifer GWS 18V-10

Etwas leichter und weniger brutal ist der Winkelschleifer GWS 18V-10, der ebenfalls mit 40 Prozent Rabatt aufwartet. Hier bekommst du wieder keine Akkus dazu. Doch das ist auch ein Grund für den Preis von nur knapp 150 Euro. Denn mit zwei 4-Ampere-Akkus liegt die gleiche Maschine bei satten 350 Euro. Wer also sein bestehendes System um eine Flex erweitern will, wird hier günstig fündig.

Noch eine Stufe kleiner ist der Multi Cutter GOP 18V-28. Mit dem gleichen Rabatt wie die anderen Maschinen kommt er auf 174 Euro. Das Angebot hat aber auch die gleichen Einschränkungen wie die vorherigen. Denn es gibt keinen Akku und kein Zubehör dazu. Dafür sind solche Multitools echte Allzweckwaffen in Haushalt und Werkstatt. Wer also ein Multitalent in seinem Besitz wissen will, kommt hier günstig dran.

Bosch Säbelsäge GSA 1100 E mit fast 50 Prozent Rabatt

Beim besten Deal des Tages kannst du dir fast 50 Prozent Rabatt sichern. Hier handelt es sich um die Säbelsäge GSA 1100 E von Bosch Professional. Sie kommt ohne Akkus zu dir, braucht aber auch keine, da sie kabelgebunden ist.

Dazu gibt es je ein Sägeblatt für Holz und Metall und so kann es ohne große Umschweife direkt losgehen. Machst du Pause, hängst du die Säge mit dem integrierten Haken einfach an deiner Baustelle auf und ist die Arbeit getan, wandert sie in den mitgelieferten Koffer. Eine L-Boxx für deinen Werkzeugturm gibt es nicht dazu, dafür ist der Preis ein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt gerade einmal 124 Euro von dir, womit der Preis fast halbiert ist.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1100 E

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und so heißt es schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise im Portfolio wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen.

Nichts für dich dabei? Hier gibt es alle Deals im Überblick