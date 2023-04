Powerstations und Solarpanels im Oster-Sale: So sparst du bei Bluetti richtig

Über Ostern und auch noch in der Woche danach lockt einer der Top-Anbieter von Energiespeichern, Bluetti, mit satten Vergünstigungen auf viele Produkte. Der Oster-Sale läuft insgesamt bis zum 16. April, bei dem du dir sowohl Powerstations als auch Solarmodule mit starkem Preisnachlass sichern kannst. Wir schauen genauer drauf.

Bluetti Hausbatteriespeicher 1.200 Euro günstiger

Egal, ob für Camping-Ausflug, Oster-Picknick oder als Notfall-Lösung: Powerstations versorgen deine wichtigsten Geräte auch in entlegensten Gebieten oder bei einem Stromausfall mit Energie. In Kombination mit einem Solarpanel machst du dich dann sogar vom Stromnetz unabhängig. Im Bluetti Oster-Sale findest du verschiedene Powerstations für jedes Budget mit einer Kapazität von bis zu 3.072 Wh sowie Solarpanels mit bis zu 1.400W.

So kannst du dir aktuell etwa das Set aus Bluetti AC500 + B300S Hausbatteriespeicher für 5.799 statt 6.999 Euro sichern. Das bietet eine Nennleistung von 5.000 W sowie eine Kapazität von 3.072 Wh. Der Batteriespeicher ist auf 3.500 Lebenszyklen ausgelegt und lässt sich per App steuern. Darüber hinaus bietet er mehrere Möglichkeiten zum Aufladen via AC, Solar, Auto, Generator, Batterie oder Doppelladung.

Kleine Powerstation für unterwegs 100 Euro reduziert – auch mit Solarpanels

Aber auch kleinere Powerstations für den Campingurlaub, wie die Bluetti EB3A, sind 100 Euro günstiger und kosten somit nur noch 299 statt 399 Euro. Sie versorgt dich dank 600-Watt-Wechselrichter mit reinem Sinus und bietet eine Kapazität von 268 Wh. Dank des geringen Gewichts von 4,6 Kilogramm und der kompakten Maße ist sie optimal für einen Outdoor-Trip oder den Garten geeignet. Die EB3A gibt es auch im Bundle mit einem PV120 Solarpanel, das sich leicht tragen und zusammenklappen lässt. Es liefert eine Leistung von bis zu 120 Watt und lädt die EB3A in rund drei Stunden auf. Das Set kostet momentan 668,99 statt 768,99 Euro und ist somit ebenfalls 100 Euro reduziert.

Solarpanels wie das PV120 gibt es auch einzeln zu kaufen – dann kostet es derzeit 351,50 statt 370 Euro. Willst du mehr Leistung, kannst du auch mehrere Panels zusammen betreiben oder auf ein PV200 Solarpanel mit 200 Watt für 475 Euro ausweichen beziehungsweise ein PV350 Panel mit 350 Watt (855 statt 900 Euro). Das PV420 Panel ermöglicht sogar eine Leistung von 420 Watt (899 statt 1.099 Euro). Jedoch sind nicht alle Panels mit jeder Powerstation nutzbar. Hier solltest du also genau hinschauen, bevor du dich entscheidest.