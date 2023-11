Black Friday: Diese LG 4K-Fernseher gibt’s schon jetzt deutlich billiger

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Du musst für Black Friday Angebote nicht zwangsläufig bis zum 24. November warten. MediaMarkt haut nämlich jetzt schon Schnäppchen raus! So kannst du dir verschiedene 4K-Fernseher von LG zu absoluten Sparpreisen sichern. Von einem preiswerten 50-Zoll-Modell für lediglich 429 Euro bis hin zu einem OLED-TV zum Tiefstpreis von 999 Euro – hier gibt’s wirklich für jeden den passenden UHD-Fernseher im Angebot. Wir schauen uns die Deals einmal genauer an.

LG NanoCell 4K-Fernseher – Das wird dir hier geboten

Eine Option für besonders preiswerte TVs sind die NanoCell-Modelle von LG. Diese versprechen dir beeindruckende Kontraste, lebendige Farben und tiefe Schwarztöne. Selbstverständlich punkten die 4K-Fernseher auch mit einer UHD-Auflösung und den gängigen HDR-Formaten. AI-Bildoptimierungen sind ebenfalls am Start und passen so beispielsweise die Helligkeit und das Bild fortlaufend an. Die Bildwiederholrate ist mit 60 Hz absolut ordentlich.

Ganz im Sinne von Smart-TVs lassen sich die 4K-Fernseher mühelos über LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. Dadurch hast du Zugriff auf beliebte Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video. Darüber hinaus bietet LG eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten: Dazu gehören drei HDMI 2.0-Anschlüsse mit eARC und LG Simplink, zwei USB-Ports sowie ein optischer Audioausgang. Für HD-Karten steht ein CI+-Slot zur Verfügung und die Fernseher sind mit einem Triple-Tuner ausgestattet.

Im Angebot befinden sich dabei gleich mehrere Größen. Der kleinste 4K-Fernseher ist dabei natürlich auch der günstige. Mit einem Preisschild von 429 Euro holst du dir das 50-Zoll-Modell zum kleinen Preis in deine Wohnung. Wer etwas mehr Bildschirmdiagonale möchte, greift hingegen zur 55-Zoll-Variante für 477 Euro. Darf’s noch mehr sein? Dann schaue dir das LG-Gerät in 65 Zoll an – dies entspricht einer Bildschirmdiagonale von satten 164 cm. Der Smart-TV ist bereits vor Black Friday satte 50 Prozent günstiger zu haben und kostet dadurch lediglich 599 Euro.

OLED-Kracher zu absoluten Tiefstpreisen

Wer hingegen einen 4K-Fernseher mit OLED-Technologie sucht, kann bei MediaMarkt aktuell ebenfalls fündig werden. Los geht’s hier ab 999 Euro für ein 55-Zoll-Modell – welches zuvor noch nie günstiger erhältlich war. OLED-TVs punkten insbesondere mit einer unvergleichbaren Darstellung von Schwarztönen. Dies sorgt für noch bessere Kontraste und auch sonst bietet dir der 4K-Fernseher von LG ein hervorragendes Bild. Gleichzeitig ist dieses dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz überaus flüssig. Dadurch eignet sich der 4K-Fernseher unter anderem ideal fürs Gaming. Mit vier HDMI-Anschlüssen und weiteren Steckern kannst du zudem eine Vielzahl an Geräten mit dem TV verbinden.

Dank 120 Hz und Game Optimierungen eignet sich der OLED ideal für Gamer

Neben dem 55-Zoll-Modell für 999 Euro gibt’s den OLED-Fernseher von LG auch in den Größen 65 und 77 Zoll im Angebot. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, MediaMarkt haut die starken 4K-Fernseher stets zu absoluten Tiefstpreisen raus!

Keinen OLED, aber dafür ebenfalls einen starken Tiefstpreis-Deal gibt’s zu einem LG QNED 4K-Fernseher. Hier streicht MediaMarkt nämlich satte 1.700 Euro vom UVP, wodurch du den 65 Zoll großen UHD-TV für nur noch 799 Euro bekommst – billiger gab’s auch dieses Gerät zuvor noch nie! Neben einem Top-Bild mit 100 Hz bekommst du hierbei ebenfalls coole Bildoptimierungen sowie ausreichend Anschlüsse geboten.

→ LG QNED 4K-Fernseher in 65 Zoll für 799 Euro

Bei MediaMarkt zahlst du zusätzlich stets noch mindestens 29,90 Euro Versandkosten per Spedition. Beim riesigen OLED-Modell in 77 Zoll fallen diese mit 49,90 Euro noch etwas höher aus.