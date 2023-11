Bis zu 120 Euro günstiger: Ninja Küchengeräte mit starkem Black Week Rabatt

Ob fürs Festessen am Weihnachten, fürs Silvesterbuffet oder das ganz gewöhnliche Abendessen: Die Küchengeräte der Marke Ninja sind eigentlich immer eine Hilfe. Und in den Black Friday Wochen kannst du dir jetzt einige Geräte im Angebot bis zu 120 Euro günstiger sichern. Manche Geräte bekommst du dabei in einer limitierten Edition in edlen Farben und hier und da gibt’s noch coole Extras dazu. Das sind die besten Deals rund um Black Friday.

Heißluftfritteusen und Kombi-Geräte von Ninja im Sale

Falls du dich für eine Heißluftfritteuse interessierst, hast du aktuell bei Ninja gleich zwischen drei Geräten die Wahl. Die größte Menge bereitest du auf jeden Fall mit der Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse (limitierte Kupfer-Edition) auf einmal zu. Denn hier stehen dir gleich zwei Garkörbe zur Verfügung, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Dadurch kannst du große Portionen auf einmal zubereiten und etwa auch unterschiedliche Temperaturen oder Timer einstellen. So garst du zum Beispiel in dem einen Fach Hähnchen und in dem anderen Fach gleichzeitig Pommes. Statt üblicherweise 269,99 Euro kostet der Küchenhelfer jetzt nur noch 179,99 Euro. Außerdem bekommst du hier noch zwei Grillroste und eine Kochschürze als Geschenke dazu.

Heißluftfritteuse mit Doppelkammer von Ninja im Angebot

Möchtest du mehr als „nur“ eine Heißluftfritteuse, lohnt sich auch ein Blick auf das Kombi-Produkt „Ninja Speedi 10-in-1 Rapid Cooking System & Heißluftfritteuse“ in der Deluxe Schwarz & Kupfer Edition (limitiert). Es bietet dir neben dem Frittieren mit Heißluft auch die Möglichkeit, deine Speisen mit Dampf zu garen, zu grillen, zu backen und mehr. Aktuell ist es 120 Euro günstiger und kostet somit nur noch 149,99 statt 269,99 Euro. Und auch hier bekommst du mit einer Silikon-Zange und einer Kochschürze noch zwei praktische Geschenke gratis.

Auch einen Blick wert: Die einfache Ninja Heißluftfritteuse Max gibt’s derzeit für 99,99 statt 149,99 Euro.

Multifunktionsofen und 3-in-1-Küchenmaschine rabattiert

Zwei weitere Helfer für die Küche bekommst du gerade mit dem Ninja Foodi 10-in-1 XL Multifunktionsofen und der Ninja 3-in-1-Küchenmaschine deutlich heruntergesetzt. Der Multifunktionsofen ist derzeit von 299,99 auf 199,99 Euro reduziert und bietet insgesamt zehn Garfunktionen. Hiermit brätst, grillst und dörrst du unter anderem Lebensmittel. Du kannst aber auch backen, Heißluft-frittieren oder einen speziellen Modus zum Pizzabacken wählen.

Die Ninja 3-in-1-Küchenmaschine ist dir zudem beim Häckseln, Schneiden und Mixen eine große Hilfe in der Küche. Dank des 1.200-Watt-Motors kommt die Maschine selbst mit harten Zutaten problemlos zurecht. So verarbeitest du hiermit gefrorenes Obst und Gemüse, Nüsse und Co. im Handumdrehen. In den Black Friday Wochen zahlst du nur noch 129,99 statt 199,99 Euro für das Haushaltsgerät.