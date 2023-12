Bestpreis bei MediaMarkt: Dieser starke Dyson Akkusauger kostet jetzt weniger als 500 Euro

Bei MediaMarkt bekommst du jetzt die Mehrwertsteuer beim Kauf mehrerer Dyson-Produkte geschenkt. Dadurch entstehen einige gute Preise für Haushalts- und Beautyprodukte der beliebten Edel-Marke. Eins der Highlights gibt es zum kabellosen Staubsauger Dyson V11 (2023). Der sinkt nämlich dank der Rabatt-Aktion auf nur noch 486,55 Euro – günstiger bekommst du ihn aktuell nirgendwo. Aber auch einen Dyson-Akkusauger unter 300 Euro gibt’s jetzt bei MediaMarkt.

Dyson V11 für 486,55 Euro: Jetzt bei MediaMarkt!

Dyson V11: Das macht den Akkusauger besonders

Wie die meisten Akkusauger lässt sich auch der Dyson V11 (2023) samt Saugrohr und Bodendüse für die Reinigung von Teppich- und Hartböden nutzen. Die mitgelieferte Kombi-Zubehördüse oder Fugendüse lässt sich aber auch direkt am Handgerät anbringen, wodurch du daraus einen handlichen Handstaubsauger machst. Dann befreist du auch Regale, das Sofa oder deine Autositze von Staubkörnern und Krümeln.

Der Akkusauger bietet dir darüber hinaus eine hohe Saugkraft von bis zu 220 AW, mit der du auch tiefsitzende Verschmutzungen aus Teppichen und Polstermöbeln holst. Stark ist außerdem die Laufzeit des Dyson V11. Denn die Batterie bringt es auf bis zu 60 Minuten am Stück. So musst du auch bei größeren Wohnungen oder Häusern in der Regel nicht Zwischenladen. Übrigens passt der Sauger je nach Untergrund die Saugkraft automatisch an und spart so Energie. Die mitgelieferte Motorbar Bodendüse ist weiterhin perfekt für die Aufnahme von Tierhaaren geeignet. Haare werden automatisch entwirrt und es soll nichts steckenbleiben oder blockieren. Über ein LCD-Display bekommst du während der gesamten Reinigung zudem hilfreiche Daten, wie den Saugmodus oder Akkustand, angezeigt.

Praktisch ist weiterhin die Behälterentleerung. Denn mit nur einem Handgriff fällt der Inhalt in den Mülleimer, ohne dass du mit dem Schmutz in Berührung kommst. Nach der Reinigung kannst du den Dyson V11 Akkusauger wieder in seine Wandhalterung hängen, wo er nach rund 4,5 Stunden Laufzeit wieder voll betriebsbereit ist.

Dyson Akku-Staubsauger für unter 500 Euro – so gut ist der Deal

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis des kabellosen Staubsaugers von Dyson. Zuletzt kostete er bei MediaMarkt über 570 Euro – dank der MwSt.-Aktion stehen aber jetzt nur noch 486,55 Euro auf dem Preisschild. Das ist ein neuer Bestpreis, denn günstiger hat aktuell kein anderer Händler den Sauger im Angebot (siehe Preisvergleich). Versandkosten fallen darüber hinaus keine an.

Der Akkusauger ist dir dennoch zu teuer? Dann wirf doch einen Blick auf den Dyson V8 (2023). Der kostet jetzt bei MediaMarkt sogar nur noch 298,32 Euro – ein Spitzenpreis für einen Premium-Sauger der Marke. Und auch Beauty-Produkte sowie Luftreiniger von Dyson sind gerade bei MediaMarkt heruntergesetzt. Auch hier lohnt sich also für den einen oder anderen ein Blick auf die weiteren Angebote.