Bahn-Flatrate durch Europa: 25 Prozent Rabatt zum Black Friday

Große Rabatte bei Interrail sind selten. Mehr als 25 Prozent gab es bisher nur einmal zum 50-jährigen Jubiläum. Sonst sind eher 10 Prozent Rabatt die Regel. Daher lohnt sich die aktuelle Aktion zum Black Friday besonders. Doch eine Einschränkung ist neu.

Interrail Tickets mit Rabatt zum Black Friday

Ein Interrail-Pass funktioniert so: Du kaufst dir einen Pass für eine Laufzeit deiner Wahl. Zum Beispiel zehn Tage innerhalb von zwei Monaten. Reisezeitraum und Ziel musst du noch nicht kennen. Sobald die Reise ansteht, aktivierst du den Pass in der Interrail-App und hast ab diesem Zeitpunkt dann die zwei Monate Zeit, dein Ticket zu nutzen. Die zehn Tage kannst du dir dabei frei einteilen und an jedem der Tage beliebig durch ganz Europa fahren.

Damit eignen sich die Interrail-Tickets besonders gut für Urlaube mit mehreren Zielen. Etwa eine Rundreise durch ein Land oder eine Region deiner Wahl. Doch teilweise ist ein Interrail-Ticket auch billiger als eine einfache Zugfahrt zum Urlaubsort und zurück.

Mehr Details zu Interrail und worauf du bei deiner Reise achten musst, haben wir dir in untererem Interrail-Ratgeber zusammengetragen.

Diese Pässe gibt es im Angebot

Die drei günstigsten Interrail-Pässe mit vier, fünf und sieben Reisetagen sind von der Aktion ausgenommen. Los geht es also mit zehn Reisetagen innerhalb von zwei Monaten für 316 Euro. Es sind auch Flatrate-Pässe verfügbar, bei denen du bis zu drei Monate unbegrenzt reisen kannst.

Für alle bis 27 Jahre und über 60 Jahre gibt es Rabatte auf alle Pässe. Und gegen Aufpreis kann man auch in der ersten Klasse reisen.

Einschränkungen der Aktion

Eine große Einschränkung haben die Interrail-Tickets im Black Friday Angebot jedoch. Und diese gab es bei vorherigen Aktionen nicht. So müssen die Aktions-Tickets bis zum 1. Juni 2024 aktiviert werden. Das Reisen in den Sommerferien könnte zumindest in einigen Bundesländern also schwierig werden. Auch sind die Tickets erst nach dem 28. November 2023 gültig. Doch das dürfte für die wenigsten Reisenden ein Problem sein.

Das Black Friday Angebot von Interrail ist noch bis zum 28. November 2023 gültig. Dass die digitalen Tickets irgendwann ausverkauft sind, ist unwahrscheinlich. Jedoch ist das Buchungs-Tool bei der großen Nachfrage gerne einmal überlastet, sodass du vielleicht nicht erst am letzten Tag buchen solltest.

