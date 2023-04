ANC, satter Bass & 35 h Akkulaufzeit: JBL Over-Ears + 15-Euro-Coupon bei MediaMarkt

Die Osterangebote bei MediaMarkt bieten dir bis zum 10. April reichlich Spar-Potenzial. Von Smartphones wie dem Google Pixel 6a bis hin zu einem 2-für-1 Staubsauger-Deal gibt es hier wirklich zahlreiche tolle Angebote. In Sachen Kopfhörer kannst du ebenfalls sparen, denn die JBL Tune 760NC Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer kosten aktuell nur noch 79 Euro. Und dazu gibt es auch noch einen Coupon im Wert von 15 Euro obendrauf. Diesen kannst du dann etwa direkt bei den weiteren Osterangeboten nutzen.

JBL Tune 760NC Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer

Egal, ob aktives Noise-Cancelling, ein satter Sound oder eine gute Akkuleistung – die technischen Daten der JBL Tune 760NC Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer können sich absolut sehen lassen. So punktet das Gerät beim ersten Hinhören vor allem mit dem typischen JBL Pure Bass Sound. Kein Wunder also, dass die Kopfhörer bei Stiftung Warentest mit der Gesamtnote 2,0 zuletzt einen guten achten Platz ergattern konnten. In guter Gesellschaft mit einigen viel teureren Modellen.

Wie bereits erwähnt punkten die Bluetooth-Kopfhörer dabei auch mit einem guten aktiven Noise-Cancelling. Dies geht jedoch zulasten des Akkus: Schaltest du ANC ein, kannst du deiner Lieblingsmusik für rund 35 Stunden lauschen. Sonst schaffen die Kopfhörer nämlich starke 50 Stunden. Generell ist der Akku dabei ein Highlight des Geräts und kann bereits innerhalb von nur zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen werden. Dafür nutzt du entweder den USB-C-Anschluss oder lädst drahtlos. Bei den Anschlüssen setzt JBL sonst noch auf einen 3,5 mm Klinkenstecker, wobei du fürs Musikhören wahrscheinlich eher auf die Verbindung via Bluetooth 5.0 setzen wirst. Dabei unterstützen die Kopfhörer auch eine Multipoint-Verbindung, wodurch du mühelos zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten wechseln kannst.

Abgesehen davon kann sich auch das Design sehen lassen. Die Kopfhörer für 79 Euro machen mit ihrem schlichten Look in Schwarz oder Weiß nämlich auch optisch etwas her. Die blaue Variante ist dabei leider nicht Teil des Angebots. Zudem sind die Bluetooth-Kopfhörer faltbar und passen so problemlos in einen Rucksack. Die Tasten an dem Gerät sorgen für eine unkomplizierte Steuerung und lassen dich beispielsweise Anrufe annehmen. Für Telefonate ist dabei selbstverständlich auch ein Mikrofon vorhanden.

15-Euro-Coupon: So sparst du bei der nächsten Bestellung

Das Preisschild von 79 Euro für die JBL Tune 760NC Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer ist definitiv bereits ein guter Deal. Im Preisvergleich gibt es die Kopfhörer lediglich bei JBL selbst knapp einen Euro billiger. Doch aufgrund des 15-Euro-Coupons lohnt es sich, bei MediaMarkt zuzuschlagen. Verrechnet man diesen nämlich mit dem Angebot von 79 Euro, kommst du quasi zum Tiefstpreis an die Kopfhörer. Der 15-Euro-Gutschein wird dir dabei per Mail zugesandt und kann bei deiner nächsten Bestellung eingesetzt werden. Doch Vorsicht: Dieses Angebot läuft – genauso wie alle anderen Deals der Osterangebote – nur noch bis zum 10. April.