Zum Verschenken oder Selberbehalten: 10 starke Amazon-Deals (21.11.)

PS5 Controller, ein Glätteisen von ghd oder eine Samsung-Smartwatch: Der Freitag (21.11.) bringt einige starke Deals vom Versandriesen Amazon. Hier sind unsere Favoriten.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

ghd Gold Glätteisen, für alle Haartypen, 26 mm breite Platten, ohne extreme Hitzebelastung mit einer Maximaltemperatur von 185 Grad, für 129,99 Euro statt 249 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Samsung Galaxy Watch 8 Smartwatch mit Fitness-Funktionen, 40 mm groß, für 229 Euro statt 379 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Asus Vivobook 16 Laptop, 16 Zoll großes Display, 16 GB RAM, 512-SSD-Speicher, für 399 Euro statt 484,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, 8,3 Liter Fassungsvermögen, neun Programme, für 56,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Frameo Digitaler Bilderrahmen, WLAN-fähig, 10,1 Zoll großes HD-Display mit Touchscreen, für 59,81 Euro statt 99,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tonies Toniebox 2 Bundle inklusive sechs Tonies, für Kinder zwischen einem und neun Jahren, für 144,49 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Adobe Creative Cloud Foto-Abo, mit 1 TB Speicher inklusive Lightroom und Photoshop, für 1 Jahr, für 103,99 Euro statt 284,03 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

DJI Osmo Action Cam, 4K-Aufnahmen, wasserdicht für Unterwasseraufnahmen, für 175 Euro statt 329 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Severin Raclette-Partygrill mit Naturstein, inklusive Grillpfännchen, für 44,98 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

