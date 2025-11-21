Zum Verschenken oder Selberbehalten: 10 starke Amazon-Deals (21.11.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Heute stehen die Amazon-Deals des Tages ganz im Zeichen von Weihnachtsgeschenken. Egal ob für dich selbst oder deine Liebsten: Wenn du noch nach Geschenken suchst, wirst du hier gewiss fündig. Los geht's!
Deals vom Freitag
Die Amazon-Deals vom FreitagBildquelle: inside digital
  • Teilen

PS5 Controller, ein Glätteisen von ghd oder eine Samsung-Smartwatch: Der Freitag (21.11.) bringt einige starke Deals vom Versandriesen Amazon. Hier sind unsere Favoriten.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • ghd Gold Glätteisen, für alle Haartypen, 26 mm breite Platten, ohne extreme Hitzebelastung mit einer Maximaltemperatur von 185 Grad, für 129,99 Euro statt 249 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Samsung Galaxy Watch 8 Smartwatch mit Fitness-Funktionen, 40 mm groß, für 229 Euro statt 379 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, 8,3 Liter Fassungsvermögen, neun Programme, für 56,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Frameo Digitaler Bilderrahmen, WLAN-fähig, 10,1 Zoll großes HD-Display mit Touchscreen, für 59,81 Euro statt 99,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tonies Toniebox 2 Bundle inklusive sechs Tonies, für Kinder zwischen einem und neun Jahren, für 144,49 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Adobe Creative Cloud Foto-Abo, mit 1 TB Speicher inklusive Lightroom und Photoshop, für 1 Jahr, für 103,99 Euro statt 284,03 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Severin Raclette-Partygrill mit Naturstein, inklusive Grillpfännchen, für 44,98 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ecovacs Deebot T80 Omni
Saugroboter
Saugroboter im Black-Friday-Preissturz: Dieses Premium-Modell für unter 500 Euro darfst du nicht verpassen!
Das congstar Logo
DSL und Breitband
Günstiges DSL bei congstar: Preise & Anschlussgebühr jetzt gestrichen
Amazon-Logo, Gadget, Winter, Amazon
Amazon
Amazon verkauft geniales Gadget, das jeder im Winter braucht, für rund 20 Euro
Black Friday
Jetzt 300 Euro billiger: Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt
Schnäppchen
Noch nie günstiger: Dieser Marken-Saugwischer kann das, was sich viele andere für den Preis nur wünschen
Schnäppchen
Mit Black-Friday-Rabatt: Diese Webcams sind ein Gamechanger für alle, die am Computer arbeiten
Smart Home
Amazon verkauft ein Gadget, das eigentlich längst jeder im Haus haben sollte, erstaunlich günstig
Microsoft
Brutaler Notebook-Tipp: Surface Laptop 7 mit Elite-Prozessor zum Jahres-Bestpreis einstreichen
Tarife
Der günstigste, echte Unlimited-Tarif Deutschlands – sogar im Telekom-Netz