Auf der Suche nach Geschenken? Hier kommen die Amazon-Deals vom Mittwoch (17.12.)

Im Alltagsstress kann die Suche nach dem richtigen Geschenk für Freunde und Familie ganz schön untergehen. Um dir diese Last abzunehmen, haben wir dir zehn der spannendsten Amazon-Deals vom heutigen Mittwoch herausgesucht.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Xiaomi TV F Pro 75 Zoll TV, mit 4K UHD QLED, Triple Tuner, 60 Hz Bildwiederholrate, für 489 Euro statt 599 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer IL 11 Infrarotlampe, mit Wärme zur Anwendung bei Erkältung und Muskelverspannung, für 23,99 Euro statt 30,80 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Amazon Kindle Colorsoft, mit verstellbarer Farbtemperatur, 16 GB, für 184,99 Euro statt 259,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern, 10 Liter Fassungsvermögen, bis zu 240 Grad, für 179,99 Euro statt 229,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Reishunger Reiskocher & Dampfgarer mit 1,2 Liter, für 1-6 Personen, für 42,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Xplora X6 Play wasserdichte Smartwatch für Kinder, mit Anruf- und GPS-Funktion, für 139,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

It Takes Two kooperatives Spiel kompatibel mit der Nintendo Switch 2, für 27,85 Euro statt 33,61 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker Nano Reiseadapter für weltweite Anwendung, bis zu vier Geräte gleichzeitig laden, für 18,74 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Xiaomi Smart Band 10 Fitness-Tracker, Smartwatch mit AMOLED-Display, bis zu 21 Tage Akkulaufzeit, für 39,49 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

N11 PRO GPS Drohne mit Kamera, 4K-UHD Auflösung mit 90 Minuten Flugzeit, für 109,99 Euro statt 259,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

