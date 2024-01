Aldi zündet Preiskracher: Großer QLED-Fernseher zum Top-Preis

Von Aldi angeboten wird der Xiaomi-Fernseher Q1E, der ein 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) großes QLED-Display vorweisen kann. Es handelt sich also um einen vergleichsweise großen Smart-TV mit Android als vorinstalliertem Betriebssystem und 4K-UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln. Viele Apps, die du von deinem Smartphone kennst, kannst du aus dem Google Play Store auch auf diesen Fernseher laden. Unter anderem dafür stehen 32 GB interner Speicherplatz zur Verfügung.

Aldi bietet attraktiven QLED-Fernseher zum Bestpreis an

Neben Technologien zur Bildoptimierung, zum Beispiel Dolby Vision und HDR10+, kannst du auf 2 x 15 Watt Audio-Ausgangsleistung zugreifen. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, WLAN– und LAN-Anschluss sowie drei HDMI- und zwei USB-Ports auf der Rückseite. Selbstverständlich ist auch ein Triple-Tuner am Bord, um das TV-Signal über Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne empfangen zu können – ganz ohne zusätzlichen Receiver.

Den Stromverbrauch gibt Xiaomi mit 115 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Das entspricht umgerechnet pro Jahr knapp drei Nutzungsstunden pro Tag. Dieser Stromverbrauch gilt aber nur, solange du HDR nicht einschaltest. Tust du es doch, um von einem optimierten Bild zu profitieren, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Nutzungszeitraum auf 160 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 30 Cent pro kWh musst du also mit Kosten in Höhe von rund 35 Euro (ohne HDR) respektive 48 Euro (mit HDR) rechnen.

Top-Angebot bei Aldi: das Smart TV Q1E von Xiaomi.

Was kostet der Xiaomi Smart-TV Q1E?

Eigentlich empfiehlt Xiaomi für sein Fernseher-Modell Q1E einen Verkaufspreis in Höhe von 799 Euro. Der ALDI ONLINESHOP zieht davon aber 37 Prozent ab. Entsprechend bietet der Lebensmittel-Discounter das Gerät ab sofort zu einem Preis von 499 Euro an. Und damit lohnt sich ein Kauf so sehr wie selten zuvor. Denn zu einem besseren Preis ist der große Android-Fernseher von Xiaomi aktuell in keinem anderen Onlineshop erhältlich, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Selbst wenn man die 18,90 Euro für den Versand einberechnet, bietet Aldi einen lupenreinen Bestpreis an.