Aldi: Notebooks zu Schleuderpreisen im Angebot

So steht über den ALDI ONLINESHOP ab sofort das Medion-Notebook E15433 (MD64180) zur Verfügung, das als „Highlight der Woche“ vermarktet wird. Es bietet ein 15,6 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung. Für den Antrieb sorgt der Intel Core i5-1235U Prozessor, der über zehn Kerne mit bis zu 4,4 GHz Taktrate verfügt. Außerdem an Bord: 16 GB Arbeitsspeicher und ein 512 GB großer SSD-Speicher. Die Akkulaufzeit gibt Medion mit bis zu 7,5 Stunden an, was den Rechner auch für den Einsatz in der Schule, in der Uni oder auf der Pendelstrecke im Zug qualifiziert.

Aldi: Medion-Notebook als „Highlight der Woche“

Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem vier USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port. Auch ein Speicherkartenleser steht bei diesem 1,8 Kilogramm schweren Laptop-Modell mit Windows 11 als Betriebssystem zur Verfügung. HD-Webcam und Mikrofon dürfen natürlich ebenso wenig fehlen wie WLAN und Bluetooth 5.1. Selbst an einem sogenannten Privacy-Switch-Mode fehlt es nicht. Er sorgt bei Bedarf auf Knopfdruck für ein besonders hohes Maß an Privatsphäre.

Medion Laptop E15433 (MD64180)

Aldi verkauft das Medion-Notebook E15433 (MD64180) ab sofort über seinen Webshop zu einem Preis von 499 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Drei Jahre Garantie inklusive. Ein guter Preis? Absolut! Denn vergleichbar ausgestattete Laptops sind gegenwärtig in der Regel erst ab 550 Euro zu haben. Teilweise kosten sie auch deutlich mehr. Dass Aldi dieses Notebook als „Highlight der Woche“ vermarktet, ist also alles andere als blankes Marketing.

Weiteres Notebook-Schnäppchen im Angebot

Trotz dieses Notebooks mit einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis hat Aldi noch ein weiteres Laptop-Modell ins Angebot aufgenommen. Das Medion Notebook E14223 (MD64150) kostet nur 229 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten, bietet dafür aber eine schwächere Ausstattung. Das Display ist nur 14 Zoll groß, als Prozessor kommt der Intel Pentium Silver N5030 zum Einsatz (vier Kerne, maximal 3,10 GHz) und du kannst auch nur auf 128 GB Speicherplatz nebst 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Für viel mehr als digitale Schreib- und Excel-Arbeiten sollte man diesen Rechner eher nicht verwenden. Der aufgerufene Preis in Höhe von 229 Euro ist aber spitze, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.